EE.UU. suspende la búsqueda de seis personas a bordo de un avión medicalizado accidentado

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Washington, 4 oct (EFE).- La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió este domingo el operativo de búsqueda de las seis personas que viajaban a bordo de la aeronave medicalizada accidentada frente a las costas de Nantucket, en el estado de Massachussetts.

La aeronave, que realizaba un vuelo de Bermudas a Boston, transportaba cuatro ciudadanos canadienses y dos bermudeños: "Se ha notificado a los familiares más cercanos", declaró -en un comunicado- el contralmirante Matthew Lake, comandante del Distrito Nordeste de la Guardia Costera.

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"Suspender una búsqueda no es una decisión fácil", añadiró Lake al anunciar el fin del operativo después de "66 horas de búsqueda ininterrumpida".

La aeronave de trasporte médico -Gulfstream G100- desapareció el sábado a las 2:00 hora local (6:00 GMT), tras lo que se activó un operativo que incluyó medios aéreos y marítimos.

La Guardia Costera localizó posteriormente los restos de la aeronave frente a la costa de Nantucket.

Los guardacostas anunciaron una investigación futura sobre las causas del incidente, coordinada por las autoridades competentes. EFE