Un bolsonarista sorprende en Río al superar al candidato de Lula y obliga a segunda vuelta

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Río de Janeiro, 4 oct (EFE).- El bolsonarista Douglas Ruas dio este domingo la sorpresa en Río de Janeiro al superar al candidato apoyado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Eduardo Paes, y forzar una segunda vuelta que no anticipaban los sondeos.

Ruas obtuvo el 49,3 % de los votos frente al 42,7 % de Paes en la disputa por el Gobierno de Río de Janeiro, una de las elecciones regionales celebradas este domingo en Brasil junto con las presidenciales y legislativas.

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El aliado de Flávio Bolsonaro, el principal rival de Lula a la presidencia, llegaba a la jornada electoral como segundo favorito en las encuestas, siempre por detrás de Paes con un buen margen de diferencia.

Pero el Ruas fue recortando la distancia en las últimas semanas y, para la víspera, Datafolha lo ubicaba a solo ocho puntos por detrás del exalcalde de Río, que lideraba las encuestas con el 43 % de los votos.

De ganar la segunda vuelta el próximo 25 de octubre, el candidato de la ultraderecha para Río de Janeiro pondrá el foco en la seguridad pública, en un estado donde organizaciones criminales y paramilitares, controlan buena parte del territorio y las operaciones policiales son objeto de fuertes cuestionamientos por su impacto sobre la población y el elevado número de muertes.

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En los primeros ocho meses de 2026, las fuerzas de seguridad del estado estuvieron involucradas en 461 muertes, según datos oficiales.

Ruas, de 37 años, ha defendido la recuperación de territorios dominados por el crimen organizado como una condición para impulsar la economía de Río y se vende como un aliado 'impoluto' del pueblo, que jamás ha sido condenado por algún delito, a diferencia de Paes.

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No obstante, su historial político ha estado marcado por señalamientos relacionados con milicias y corrupción.

Su padre fue citado en 2008 en una investigación sobre ello en la Asamblea Legislativa de Río, aunque nunca fue procesado ni condenado por ese caso, mientras que el propio Ruas es investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos públicos, acusaciones que rechaza.

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Nacido en São Gonçalo, un empobrecido municipio de la región metropolitana de Río, Ruas comenzó su carrera política en la administración de su padre cuando era alcalde de esa ciudad.

Tras ser elegido diputado regional en 2022, hizo parte del Gobierno del polémico exgobernador Cláudio Castro, también del Partido Liberal, antes de regresar a la Asamblea regional, cuya presidencia asumió en abril de este año.

El resultado supone un revés más para Lula, en una región dominada por el bolsonarismo en la que buscaba ganar terreno.

Paes, del Partido Social Democrático (PSD), contaba con el peso de sus cuatro mandatos como alcalde de Río y con el respaldo del líder progresista una alianza que contribuyó a su reelección municipal en 2024.

Durante la campaña, el exalcalde se presentó como una alternativa a las políticas de 'mano dura' y advirtió sobre la llegada al Gobierno regional de sectores presuntamente próximos a las milicias. EFE