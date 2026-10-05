El canciller taiwanés visita EE.UU. para la inauguración de oficina de Taipéi en Arizona

Guardar

Taipéi, 5 oct (EFE).- El ministro taiwanés de Exteriores, Lin Chia-lung, encabeza estos días una delegación en Phoenix (Arizona) para asistir a la inauguración de la nueva oficina de representación de Taipéi en esa ciudad, que concentra la mayor parte de las inversiones del gigante de los semiconductores TSMC en Estados Unidos.

Durante su estancia, que se prolongará hasta este lunes (hora local), Lin también se reunirá con empresas taiwanesas que han invertido en el país y visitará a la gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, y a la alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, de acuerdo a un comunicado difundido el domingo por la Cancillería.

PUBLICIDAD

La apertura de esta sede, la decimocuarta de Taiwán en territorio estadounidense, simboliza, según el ministerio, un "nuevo hito" en la asociación económica y comercial entre Taipéi y Washington.

"En el futuro, el Gobierno colaborará con el sector privado para reforzar la cooperación con Arizona y Nuevo México en comercio, cultura, educación y cadenas de suministro (...) y afianzar la influencia de Taiwán en el sur de Estados Unidos", subraya el comunicado.

PUBLICIDAD

Taiwán, que en la actualidad solo cuenta con doce aliados diplomáticos formales, dispone de una amplia red de oficinas de representación en numerosos países de Europa, América y Asia, que funcionan 'de facto' como sus embajadas y consulados en el exterior.

La nueva oficina responde a la creciente presencia de empresas taiwanesas en Arizona, en especial de TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, que se ha comprometido a invertir 265.000 millones de dólares en este estado para construir más de una decena de instalaciones.

PUBLICIDAD

Lin llegó a Phoenix tras concluir una gira por Belice y Guatemala, los dos únicos socios diplomáticos de Taipéi en Centroamérica, y poco más de una semana después de la cumbre celebrada en Washington entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping.

Por el momento, se desconoce si el canciller taiwanés aprovechará su paso por el país para reunirse con funcionarios de la Administración Trump, en medio de la incertidumbre por la aprobación de un paquete de armamento estadounidense a Taipéi valorado en 14.000 millones de dólares. EFE

PUBLICIDAD