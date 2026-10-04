Un aliado de Bolsonaro es reelegido como gobernador del estado de São Paulo por amplia mayoría

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São Paulo, 4 oct (EFE).- El gobernador del estado brasileño de São Paulo, Tarcísio de Freitas, un aliado del candidato Flávio Bolsonaro, ha sido reeligió este domingo por una amplia mayoría ante el aspirante Fernando Haddad, hombre de confianza del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El político derechista se impuso con el 62,8 % de los votos en la primera vuelta de los comicios regionales, frente al 36,2 % del candidato progresista, con el 90 % escrutado, y no necesitará disputar una ronda de desempate.

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La victoria de De Freitas en el estado más poblado de Brasil era dada como cierta por casi la totalidad de las encuestas, con base en la alta aprobación popular a su gestión iniciada hace cuatro años.

En el momento de votar en la mañana de este domingo, el gobernador se había declarado "optimista" sobre el resultado.

"Una buena votación te da autoridad para hacer un buen mandato", afirmó De Freitas ante los medios de comunicación.

Este político de 51 años, ministro de Infraestructura del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), mezcla un talante aparentemente moderado y tecnocrático con políticas netamente asociadas a la derecha tanto en seguridad como en economía.

En el combate al crimen organizado, ha abanderado una estrategia de mano dura, lo que llevó a un aumento de las muertes de criminales a manos de las fuerzas de seguridad durante operaciones policiales.

En cuanto a la economía, el mandatario estatal ha impulsado una política de privatización de empresas paraestatales como la compañía de aguas de São Paulo.

La victoria aplastante de De Freitas es una buena noticia para Flávio Bolsonaro, quien previsiblemente disputará la segunda vuelta de las presidenciales frente al presidente Lula el 25 de octubre.

En vísperas de la votación, De Freitas ya dijo que estaría "a disposición" del candidato ultraderechista para "ayudarlo mucho" en las próximas semanas, tanto en São Paulo como en el resto del país.

El gobernador fue uno de los nombres barajados por Jair Bolsonaro para ser su sucesor, luego de que el expresidente fuera condenado a 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado después de perder los comicios de 2022.

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Sin embargo, el líder ultraderechista terminó por elegir a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, decisión que el gobernador aceptó.

Durante la campaña, De Freitas y Flávio Bolsonaro han participado en numerosos mítines conjuntos y mostrado una buena sintonía en público.

Del otro lado, la abultada derrota de Haddad, exalcalde de la ciudad de São Paulo, exministro de Hacienda y mano derecha de Lula, es un golpe para el presidente.

São Paulo es el estado más rico y populoso de Brasil, con 44 millones de personas, y posee una importancia indiscutible de cara a la ronda de desempate.

En las elecciones de 2022, Jair Bolsonaro ganó la región con un 55,2 % de los votos, frente al 44,8 % de Lula.