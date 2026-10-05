La policía de Bolivia registra la casa del exministro Del Castillo prófugo por vínculos con el narcotráfico

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La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia ha ejecutado este domingo un registro en la vivienda del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, ubicada en Sopocachi (oeste), como parte de las acciones desplegadas para dar con su paradero que ha terminado sin éxito, en el marco de las investigaciones por vínculos con el narcotráfico que han llevado a la detención del fiscal general del país, Róger Mariaca, entre otros altos cargos de la magistratura.

"Del Castillo sigue prófugo. Está la Policía tras el exministro", ha afirmado el ministro del Gobierno, Marco Antonio Oviedo, que ha asegurado que a Del Castillo lo involucra en las investigaciones un vídeo del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, donde dice que "tenían relación" y que le "entregaba regularmente 500.000 dólares (444.500 euros) a él y al exfiscal Mariaca", según ha recogido el diario boliviano 'El Deber'.

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El Gobierno ha afirmado que busca a Del Castillo para seguir con las investigaciones relacionadas a Marset y una "organización criminal que operaba desde el Ministerio Público para proteger al narcotráfico".

En este sentido, la Fiscalía de Bolivia sostiene que el ex fiscal general del Estado Róger Mariaca, el ex fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, el ex fiscal superior y exabogado del expresidente Evo Morales Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio estarían vinculados a una presunta estructura de protección al narcotráfico relacionada con Marset. Todos ellos se encuentran en prisión preventiva, investigados por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

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Además, este domingo la Fiscalía ha anunciado la apertura de un segundo proceso al que fuera fiscal general del Estado Róger Mariaca en relación con el hallazgo de 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares estadounidenses --unos 270.000 euros en total-- en una ambulancia que partió del domicilio de Mariaca, procesado previamente por narcotráfico.