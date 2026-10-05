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Dimite el ministro de Petróleo de Irán

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El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Pakneyad, ha presentado su dimisión, según ha confirmado la Presidencia iraní, que ha afirmado que el director ejecutivo de la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC, por sus siglas en inglés), Hamid Bovard, ha sido ya nombrado como titular de la cartera.

El decreto del presidente iraní, Masud Pezeshkian, recoge que acepta la dimisión de Pakneyad --quien ocupaba el puesto desde la llegada del mandatario al cargo hace cerca de dos años-- y nombra a Bovard como ministro de Petróleo, "en calidad interina", según el texto de la Presidencia.

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El decreto subraya además que se espera de Bovard que lleve a cabo sus funciones "en el marco de la Constitución" y en línea con "las políticas generales aprobadas por el líder supremo", el ayatolá Mojtaba Jamenei. "Se espera que trabaje de forma diligente para lograr los objetivos del Gobierno y resolver los problemas del país", zanja.

Por ahora no han trascendido los motivos de la dimisión de Pakneyad, que llega en medio de informaciones en prensa local sobre diferencias con Pezeshkian y las dificultades que atraviesa el sector a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y las sucesivas rondas de sanciones anunciadas desde entonces por Washington.

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