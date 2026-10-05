Sánchez defiende su gestión en una España que "no ha dejado de crecer"

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Madrid, 5 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes su gestión al frente del Ejecutivo en los últimos tres años de legislatura, en los que, según ha destacado, "España no ha dejado de crecer".

En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, en la que ha anunciado el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre, Sánchez ha destacado los avances logrados por el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar, al tiempo que ha admitido "errores" y ha apuntado que quedan "muchas injusticias por corregir".

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El jefe del Ejecutivo ha asegurado que España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea.

Ha incidido en que el poder adquisitivo de los ciudadanos ha aumentado "el triple" que en grandes economías europeas, como la francesa o la alemana, y en que los niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído "al mínimo" de su serie histórica.

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"Con esfuerzo y con diálogo", ha añadido, el Gobierno ha logrado ampliar becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al sistema nacional de dependencia y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud.

A ello ha sumado una modernización "profunda" de la industria a través de la culminación de los fondos europeos Next Generation y la transición ecológica hasta lograr que más de la mitad de la energía proceda de fuentes renovables.

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Y, junto a todo ello, ha defendido "medidas valientes" para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda y su negativa a "sacrificar" el estado del bienestar "en el altar del 5 %" del PIB, en alusión al presupuesto de Defensa que exigía Estados Unidos a todos los países de la OTAN.

"En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y de las españolas", ha subrayado Sánchez, quien también ha defendido su política exterior, que ha convertido a España, en su opinión, en "un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad".

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Sánchez ha admitido, no obstante, errores y no haber logrado hacer todo lo que se había propuesto el Gobierno de coalición.

"Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver", ha reconocido el jefe del Ejecutivo, quien se ha mostrado convencido, en cualquier cosa, de que durante su mandato se han cosechado "los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático" en España. EFE

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