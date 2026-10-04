La Policía de Brasil investiga una posible injerencia de EE.UU. en el proceso electoral

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São Paulo, 4 oct (EFE).- El director de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, anunció este domingo que la corporación está investigando una posible interferencia externa de Estados Unidos en el proceso electoral del país, tras recibir una denuncia presentada esta semana por la Abogacía General del Estado.

La denuncia fue remitida a la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal "para dar inicio a las averiguaciones", dijo Rodrigues a los medios en Brasilia, en el día en el que el país celebra elecciones presidenciales, regionales y legislativas.

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"Es una investigación en marcha, un procedimiento previo. No se ha publicado la resolución del sumario, pero ya tenemos una investigación en curso", dijo.

Rodrigues brindó declaraciones a la prensa durante una visita a la sede de la Policía Federal de Carreteras, en Brasilia, desde donde las fuerzas de seguridad supervisan la operación coordinada durante la jornada electoral.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, se refirió al asunto en una rueda de prensa y afirmó que "hasta el momento" no existe "ningún indicio concreto" de interferencia internacional en ninguna de las salas o equipos usados durante el proceso electoral.

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En ese sentido, citó que "unos meses atrás" se creía que las plataformas digitales podían favorecer una interferencia extranjera.

Sin embargo, afirmó que el trabajo conjunto del TSE con las redes sociales, que tuvieron que adaptarse a la legislación nacional, "alejó muchos problemas que podrían haberse ocasionado".

La investigación se produce a partir de un pedido de la Abogacía del Estado realizado este jueves a la Policía Federal y a la Fiscalía General, a raíz de una investigación periodística del periódico británico The Guardian.

En la publicación, que tuvo gran repercusión en la prensa brasileña, figura que el Departamento de Estado de Estados Unidos desvió un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia para el programa "Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil".

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Dichos fondos estadounidenses habrían sido destinados a financiar redes y organizaciones en territorio brasileño con el fin de interferir en el debate político y "desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño", según el oficio del órgano del Gobierno brasileño, que cita la investigación periodística.

Asimismo, Rodrigues también se refirió este domingo a la seguridad de las sedes diplomáticas tras la suspensión temporal este viernes de los servicios consulares en las embajadas de Estados Unidos y Australia por motivos de seguridad.

"No comprobamos ningún elemento concreto que nos indicara un riesgo efectivo contra ninguna embajada. Los elementos recabados ayer no apuntan a nada concreto ni a la existencia de ningún plan que hayamos identificado", sostuvo.

Este viernes, la Policía Federal brasileña ejecutó, de forma preventiva, dos órdenes de registro e incautación en São Paulo y en los alrededores del Distrito Federal y afirmó que iban a analizar los equipos de comunicación e informáticos aprehendidos para determinar los pasos a seguir.

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