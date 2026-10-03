Ucrania ataca punto de lanzamiento de drones en Donetsk y zonas de región rusa de Belgorod

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Berlín, 3 oct (EFE).- Un punto de almacenamiento, preparación y lanzamiento de drones de Rusia en la región oriental ucraniana de Donetsk, ocupada en gran parte por las fuerzas invasoras, y varios objetivos en la zona rusa de Bélgorod fueron atacados por los militares de Ucrania en entre el viernes y este sábado.

Según informó en su cuenta de Facebook el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la ciudad de Donetsk, "se ha atacado un lugar de almacenamiento, preparación y lanzamiento de drones de ataque", un "objetivo militar importante" donde se causaron daños.

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"Estos objetivos se encuentran entre las prioridades. Su destrucción sistemática tiene como objetivo reducir la capacidad del Ejército ruso para utilizar drones de ataque contra la infraestructura civil en el territorio de Ucrania", señaló el mando militar ucraniano.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania también informó de un ataque contra un puesto de mando situado cerca de Nova Tavolzhanka, en la región del suroeste ruso de Belgorod, fronteriza con Ucrania.

También en esa región rusa, los soldados ucranianos atacaron un almacén de material y equipamiento de los ocupantes rusos. EFE