Pakistán acusa a la Policía india de asesinar a dos civiles en la frontera

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El Gobierno paquistaní ha acusado este sábado a la Policía de Fronteras de India de asesinar a dos civiles en la frontera entre ambos países; un incidente que ha llevado al Ministerio de Exteriores de Pakistán a convocar al encargado de negocios indio tras rechazar una versión inicial de las autoridades de Nueva Delhi que acusaba a las víctimas de intentar infiltrarse en su país.

El suceso ocurrió el viernes en Bedian, en la provincia paquistaní de Punjab donde, según el Ministerio de Exteriores paquistaní, la Fuerza de Seguridad Fronteriza de India abrió fuego de manera "letal, injustificada y enormemente desproporcionada contra dos civiles desarmados", que murieron en el acto.

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"Pakistán rechaza categóricamente cualquier intento de caracterizar falsamente a los fallecidos como 'infiltradores", añade el comunicado del Ministerio de Exteriores paquistaní tras este nuevo incidente entre estos dos rivales históricos.

Las autoridades diplomáticas paquistaníes han trasladado al encargado de negocios indio que el incidente constituye "una grave violación de los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida, y plantea serias preocupaciones respecto de la protección de la vida civil en virtud del Derecho Internacional".

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"Se ha pedido a la parte india que lleve a cabo una investigación inmediata, transparente y creíble sobre el incidente, tome las medidas disciplinarias y legales apropiadas contra los responsables y comunique formalmente las conclusiones y las medidas adoptadas al Gobierno del Pakistán", ha añadido.