Rusia asegura registrar nuevos avances en bastión de Dobropilia

Guardar

Moscú, 3 oct (EFE).- El ejército ruso sigue avanzando en el bastión ucraniano de Dobropilia, uno de los principales objetivos de las fuerzas rusas en la región oriental de Donetsk, anexionada en 2022 y parcialmente ocupada por las tropas rusas, informaron hoy fuentes oficiales.

“Durante un día han sido liberados 70 edificios”, señala el parte castrense.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa ruso informa casi a diario de la captura de más territorio en Dobropilia, donde los combates comenzaron hace aproximadamente un mes.

Según los militares, durante la última jornada los grupos de asalto rusos avanzaron en el noroeste, este u centro de la urbe, donde antes de la guerra vivían cerca de 30.000 personas.

El pasado 22 de septiembre el mando castrense ruso aseguró que las fuerzas rusas "cerraron el cerco del importante nodo de la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Dobropilia" y comenzaron avanzar en dirección a Oleksandrivka, ubicada a unos 26 kilómetros al noroeste de la ciudad cercada.

PUBLICIDAD

Según Defensa, en el cerco están bloqueadas dos brigadas de la Guardia Nacional de Ucrania y el regimiento Skalá.EFE