El presidente de Guinea-Conakri indulta a un líder opositor condenado por difamarle

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Nairobi, 3 oct (EFE).- El presidente de Guinea-Conakri, el general golpista Mamadi Doumbouya, indultó al líder opositor y presidente del partido Movimiento Liberal Democrático (MoDeL), Aliou Bah, quien fue condenado a dos años de prisión el 28 de mayo de 2025 por "ofensa y difamación" contra el mandatario del país.

Doumbouya incluyó a Bah en el indulto concedido el viernes a 217 personas condenadas en Guinea-Conakri, con motivo del 68º aniversario de la independencia de esta nación de Francia, según publicaron este sábado medios locales.

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Arrestado en diciembre de 2024, el líder de la oposición fue procesado tras unas declaraciones públicas en las que criticaba, en particular, la actitud de los líderes religiosos ante la represión que se vive en el país.

Su caso fue llevado entonces ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que dictó sentencia a su favor el 25 de junio de 2026.

El actual presidente tomó posesión el 17 de enero pasado como nuevo mandatario del país tras lograr el 86,72 % de los votos en los comicios del 28 de diciembre de 2025.

Desde el golpe de Estado se han reportado numerosos casos de secuestros y detenciones sin juicio de dirigentes opositores, activistas y periodistas críticos con el poder, con más de 15 desapariciones documentadas por la oposición del país africano.

Guinea-Conakri posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita (mineral clave para producir aluminio), aunque gran parte de su población vive en la pobreza. EFE