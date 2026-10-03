Libertad bajo fianza para exjefe del Ejército de Malaui acusado de traficar armas a Sudán

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Nairobi, 3 oct (EFE).- Un tribunal de Malaui concedió libertad bajo fianza al exjefe del Ejército del país, el general Paul Velentino Phiri, quien fue detenido el jueves tras ser acusado de tráfico de armas con destino a Sudán.

El juez Shukurani Kumbani, del Tribunal de Primera Instancia de Lilongwe, impuso el viernes una fianza en efectivo de 10 millones de kwachas (unos 5.000 euros) y presentar dos fiadores con una fianza de 20 millones de kwachas (unos 10.000 euros) cada uno, según publicaron este sábado medios locales.

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Kumbani también ordenó a Phiri presentarse ante la Policía una vez al mes, y fijó el 12 de noviembre como fecha de inicio del juicio, en el que se enfrenta a cinco cargos relacionados con el presunto abuso de un cargo público, la contravención de los procedimientos de contratación pública y el tráfico de bienes procedentes del terrorismo.

La Oficina Anticorrupción (ACB) detuvo el jueves a Phiri, que se encuentra retirado, al considerar que facilitó el envío ilegal de armas a Sudán entre junio y julio de 2025, y que trasladó el material desde Kenia, lo recibió en Malaui y posteriormente lo envió a Chad.

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La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha causado decenas de miles de muertos, y ha forzado el éxodo de unos 14 millones de personas en la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU. EFE