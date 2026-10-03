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Pau Cubarsí y Carlos Espí, descartes de De la Fuente para el España-Chequia

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El defensa Pau Cubarsí y el delantero Carlos Espí son los dos descartes del seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, para el partido de la Liga de Naciones que España disputará este sábado ante la República Checa en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo (20.45 horas), ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El central catalán, uno de los fijos del técnico riojano y que fue titular en las victorias ante Inglaterra (2-3) y Croacia (4-1), descansará esta tercera jornada y probablemente regresará a la lista para el último duelo, el martes en Split ante el combinado croata.

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Tampoco está entre los 23 jugadores elegidos el delantero del Real Madrid Carlos Espí, que fue convocado por De la Fuente para sustituir a Ferran Torres justo después de anotar cinco goles con la selección Sub-21 ante San Marino.

A cambio, entran en la convocatoria frente a los de Santi Denia el futbolista del RCD Espanyol Roberto Fernández, que se quedó fuera en los partidos en Wembley y en el Ramón Sánchez-Pizjuán; el defensa Robin Le Normand, que acudió a la concentración para suplir a Eric Garcia; y el canario Yeremi Pino.

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