Rusia ataca el Puente Norte de Kiev en el tercer día consecutivo de bombardeos contra viaductos de la capital

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Rusia ha lanzado en las últimas horas un bombardeo contra el Puente Norte de Kiev que ha paralizado temporalmente el tráfico sin dejar víctimas, en lo que se trata del tercer día consecutivo de ataques contra los viaductos que salvan el río Dnieper a su paso por la capital ucraniana.

El ataque, ocurrido sobre las 07.00 de la mañana, hora local, ha sido anunciado en un primer momento por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, quien ha explicado en sus redes sociales que el tráfico ha quedado bloqueado en ambos sentidos por los daños sufridos en la calzada.

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Posteriormente, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el puente fue atacado con drones con la intención de paralizar "el movimiento de tropas y la logística para el suministro de carga militar a las Fuerzas Armadas ucranianas".

El pasado viernes, un dron ruso atacó el Puente Sur sobre el río Dniéper, lo que supuso el cuarto ataque con drones de este tipo en dos días.