La Fiscalía emiratí investiga ya el incidente en el avión de FlyDubai como un "ataque terrorista"

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La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado este sábado que los indicios de la investigación sobre el incidente violento ocurrido el pasado miércoles a bordo de un avión de Flydubai destino Tel Aviv apuntan a que se trata de un "ataque terrorista" efectuado por el copiloto del aparato.

El fiscal general emiratí, Hamad Saif Al Shamsi, ha anunciado en un comunicado que el copiloto atacó con un hacha de emergencia al piloto de vuelo FZ1073 e intentó tomar el control de los mandos de la aeronave.

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El piloto, sin embargo, logró abrir la puerta para que pasajeros y miembros de la tripulación pudieran acceder a la cabina en un intento por impedir que el avión se estrellara.

El aparato acabó aterrizando en territorio saudí con sus 174 pasajeros y una tripulación de ocho miembros. Todos ellos recibieron la "atención necesaria", y continuaron su viaje a Tel Aviv a excepción del capitán y el copiloto.

"Las investigaciones continúan para esclarecer todas las circunstancias del incidente, sus motivos y las conexiones relacionadas y los resultados finales se anunciarán tan pronto como se completen los procedimientos necesarios", ha añadido el fiscal en el comunicado publicado por la agencia oficial de noticias de Emiratos, WAM.

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