Agencias

Carlos Alcaraz resiste a Arnaldi y ya está en cuartos de Tokio

Imagen 77HC2U5CORAPFNAKFPM45I7PSM
Guardar

El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado este sábado a cuartos de final del torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de vencer en octavos al italiano Matteo Arnaldi (7-6(6), 6-1), frente al que levantó cuatro bolas de set en el parcial inaugural, y se enfrentará por un puesto en semifinales con el canadiense Denis Shapovalov.

El murciano, actual número tres del mundo y que sufrió en su debut en el certamen asiático frente al estadounidense Alex Michelsen (7-6(1), 4-6, 6-1), tuvo que volver a emplearse a fondo para derrotar en una hora y 46 minutos al número 37 del ranking ATP en el Ariake Colosseum de la capital japonesa.

PUBLICIDAD

Alcaraz gozó de una ventaja de 2-0 en el comienzo del choque, aunque tras ceder su saque en el cuarto juego se vio abocado a jugar el 'tie-break'. En la muerte súbita, los problemas acosaron al vigente campeón en el arranque al de El Palmar, que aún así se repuso para pasar del 2-6 al 8-6, levantando cuatro pelotas de set.

Ya en la segunda manga, puso la directa, ganando los primeros cinco juegos y encontrando el camino al triunfo sin entregar un solo servicio. De esta manera, prolonga su balance victorioso en Tokio (7-0), donde busca convertirse en el primer jugador capaz de defender su corona desde Pete Sampras en 1993-94.

PUBLICIDAD

Ahora, se enfrentará en cuartos al canadiense Denis Shapovalov, que venció al chileno Alejandro Tabilo (7-5, 3-6, 6-4) y ante el que el español cuenta con un balance positivo de 2-0. Así, Alcaraz tratará de seguir cogiendo su mejor forma tras regresar de su lesión con los cuartos de final del US Open y la victoria europea en la Laver Cup.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Varios heridos en región próxima a Moscú por ataque nocturno de drones

Infobae

Las protestas en la enseñanza se intensifican en el sur de Bélgica en línea con Francia

Infobae

Rusia ataca el Puente Norte de Kiev en el tercer día consecutivo de bombardeos contra viaductos de la capital

Rusia ataca el Puente Norte de Kiev en el tercer día consecutivo de bombardeos contra viaductos de la capital

Brasil elige este domingo entre los modelos antagónicos de Lula y Flávio Bolsonaro en una contienda muy igualada

Brasil elige este domingo entre los modelos antagónicos de Lula y Flávio Bolsonaro en una contienda muy igualada

María José Viera-Gallo narra en 'Tú también eres extraña' el exilio "desprovisto de épica política"

María José Viera-Gallo narra en 'Tú también eres extraña' el exilio "desprovisto de épica política"