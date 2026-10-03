Carlos Alcaraz resiste a Arnaldi y ya está en cuartos de Tokio

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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado este sábado a cuartos de final del torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de vencer en octavos al italiano Matteo Arnaldi (7-6(6), 6-1), frente al que levantó cuatro bolas de set en el parcial inaugural, y se enfrentará por un puesto en semifinales con el canadiense Denis Shapovalov.

El murciano, actual número tres del mundo y que sufrió en su debut en el certamen asiático frente al estadounidense Alex Michelsen (7-6(1), 4-6, 6-1), tuvo que volver a emplearse a fondo para derrotar en una hora y 46 minutos al número 37 del ranking ATP en el Ariake Colosseum de la capital japonesa.

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Alcaraz gozó de una ventaja de 2-0 en el comienzo del choque, aunque tras ceder su saque en el cuarto juego se vio abocado a jugar el 'tie-break'. En la muerte súbita, los problemas acosaron al vigente campeón en el arranque al de El Palmar, que aún así se repuso para pasar del 2-6 al 8-6, levantando cuatro pelotas de set.

Ya en la segunda manga, puso la directa, ganando los primeros cinco juegos y encontrando el camino al triunfo sin entregar un solo servicio. De esta manera, prolonga su balance victorioso en Tokio (7-0), donde busca convertirse en el primer jugador capaz de defender su corona desde Pete Sampras en 1993-94.

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Ahora, se enfrentará en cuartos al canadiense Denis Shapovalov, que venció al chileno Alejandro Tabilo (7-5, 3-6, 6-4) y ante el que el español cuenta con un balance positivo de 2-0. Así, Alcaraz tratará de seguir cogiendo su mejor forma tras regresar de su lesión con los cuartos de final del US Open y la victoria europea en la Laver Cup.