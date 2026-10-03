Agenda audiovisual de Europa Press para el 3 de octubre

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Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 3 de octubre de 2026:

1.-09.00 horas: En O Grove (Pontevedra) , Andrés Allamand. Secretario general Iberoamericano (SEGIB) y Antonio Garamendi. Presidente de la CEOE, interviene en la VIII edición del Foro La Toja - Vínculo Atlántico. En la Isla de La Toja. Pabellón de Congresos y Exposiciones (Rúa de Villagarcía, 160).

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2.-09.15 horas: En Madrid, Viaje inaugural del Tren de la Fresa. Museo del Ferrocarril de Madrid-Paseo de las Delicias, 61-28045 Madrid.

3.-09.30 horas: En Zaragoza, las floristerías preparan sus ofrendas para el día del Pilar.

4.-10.00 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, inaugura las jornadas de Igualdad del PSOE y JSE: 'Feminismo, ahora más que nunca'. Espacio Ramón Rubial. (Sede PSOE C/Ferraz, 70).

5.-11.00 horas: En Madrid, marcha 'Haz match con tu salud mental' organizada por la Federación Salud Mental Madrid, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. El recorrido será desde Atocha hasta la Puerta del Sol, donde se procederá a la lectura del manifiesto y se celebrará la clausura. 11.55 horas: En Madrid, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, atiende a medios antes de asistir a la manifestación por la vivienda convocada por el Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid. Puerta del Rey Carlos III.

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6.-12.00 horas: En Lugo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el director de cine Oliver Laxe participan en un encuentro sobre Economía Social y reto demográfico en Casa das Chocas, San Román de Cervantes, en Os Ancares.

7.-12.00 horas: En Madrid, manifestación "Hacia la huelga general" organizada por el Sindicato de Inquilinas.

8.-12.00 horas: En Vitoria, concentración de LAB, bajo el lema 'Borroka da giltza. Etxebizitzaren negozioa eten'. En la plaza de la Virgen Blanca.

NOTA.- A las 11.45 horas, la portavoz del Sindicato, Valeria Racu, atiende a medios (P1 del Prado esquina Plaza Murillo).

9.-12.45 horas: En O Grove (Pontevedra), el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la VIII edición del Foro La Toja - Vínculo Atlántico. En la Isla de La Toja. Pabellón de Congresos y Exposiciones (Rúa de Villagarcía, 160).

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10.-18.00 horas: Marcha desde Barcelona en dirección a la manifestación por la vivienda convocada por Sindicat de Llogateres (Plaza Espanya hasta L'Hospitalet de Llobregat).

11.-19.00 horas: Manifestación por la vivienda convocada por Sindicat de Llogateres (L'Hospitalet de Llobregat. Plaza Pius XII). A las 19.30 declaraciones del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, el Sindicat de Llogateres, la Coshac, la AA.VV. de Santa Eulàlia y un representante de amigos y familiares de Olga (Plaza Francesc Macià).

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12.-19.30 horas: En Madrid, asamblea del sindicato de inquilinas en la acampada de Sol tras su primera semana.

13.-20.00 horas: En Madrid, manifestación organizada por la Plataforma Indignados por España, a cuya convocatoria se han sumado distintos colectivos, entre ellos Democracia Nacional y Núcleo Nacional entre otros. El lema de la marcha es Calle Alcalá 21. Madrid.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv