Bertín Osborne guarda silencio ante su supuesto nuevo amor y evita hablar de su vida familiar

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Bertín Osborne reapareció sobre el escenario en Torrejón de Ardoz tras unos meses complicados en los que tuvo que hacer un parón profesional por motivos de salud. Durante el concierto, el cantante aseguró que se encuentra mucho mejor y que vuelve a disfrutar de la música después de 45 años sobre los escenarios. Ante un público entregado, interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos "Noche de San Juan", "Necesito una amiga", "Veneno", "Volver, volver" y "Sigo siendo el rey", además de varias rancheras acompañado por mariachis.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Bertín recordó a su madre y explicó que, en cierto modo, comenzó su carrera musical por ella. Rememoró su infancia viendo en televisión a artistas como Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y Dean Martin, y contó cómo le decía a su madre que algún día cantaría esas mismas canciones. También habló de su trayectoria y de sus comienzos en la música, además de reivindicar su manera de hacer las cosas frente a las opiniones de quienes, según él, creen saber qué funciona en la música o en televisión. En otro momento de la actuación presentó "Las arrugas de tus ojos", una canción que escribió recientemente y que dedicó a las parejas que llevan muchos años juntas.

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El concierto también estuvo marcado por la cercanía y el sentido del humor del artista. Bertín atendió a sus seguidores antes de subir al escenario y se fotografió con una admiradora, mientras que durante la actuación protagonizó varios momentos improvisados para entretener al público mientras los técnicos solucionaban problemas de sonido. Incluso bromeó con ellos, contó un chiste y pidió una copa de tequila para brindar con el público. Después, acompañado por los mariachis, animó a los asistentes a cantar rancheras con él y convirtió los pequeños problemas técnicos en parte del espectáculo.

Fuera del escenario, Bertín mantuvo la misma discreción respecto a su vida personal. Los periodistas le preguntaron insistentemente si está de nuevo enamorado, ante los rumores sobre una joven llamada Sofía, pero el cantante evitó responder y se limitó a saludar mientras abandonaba el recinto. Tampoco quiso pronunciarse sobre cuándo sus hijas conocerán al hijo que tiene con Gabriela Guillén. El cantante accedió y salió de su camerino por una zona especialmente protegida con vallas, mientras que, tras finalizar el concierto, regresó al backstage junto a su equipo sin hacer declaraciones sobre estos asuntos personales.

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