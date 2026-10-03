Cierran temporalmente el espacio aéreo del aeropuerto de Vilna por posible dron

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Berlín, 3 oct (EFE).- La posible presencia de un dron desconocido este sábado sobre Lituania llevó al cierre temporal del espacio aéreo del aeropuerto de Vilna, la capital lituana, en un incidente que llevó a la intervención de cazas de la OTAN desplegados en la región del mar Báltico.

Según dijo Vilmantas Vitkauskas, responsable del Centro Nacional para la Gestión de Crisis (NKMC) de Lituania, en unas declaraciones a la cadena pública LRT, "el objeto aún no se ha identificado por completo" y se desplegaron "aviones de combate que están llevando a cabo esa tarea".

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Vitkauskas precisó que, tras ser detectado, el objeto desapareció de la zona de vigilancia y dejó de plantear una amenaza, aunque se le sigue buscando.

"Si se cayó, si era un dron, habrá que encontrarlo. Pero no tiene por qué haber sido necesariamente un dron, ya que ciertos parámetros indicaban que la velocidad era ligeramente inferior a la habitual", abundó el responsable del NKMC.

Vitkauskas también indicó que la detección del posible objeto también podría deberse "a una anomalía atmosférica o a la migración de aves". EFE