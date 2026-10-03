Richard Dean Anderson (MacGyver) critica duramente a Trump: es un "mierda" y un "cabrón"

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Málaga (España), 3 oct (EFE).- El actor estadounidense Richard Dean Anderson, famoso por su interpretación de MacGyver, criticó este sábado duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia en la San Diego Comic-Con Málaga (sur de España), en la que le tildó de "mierda" y de "cabrón".

En una charla sobre su carrera y su vida, Anderson, de 76 años, empezó pidiendo disculpas por el presidente que tienen y volvió a hablar de él al ser preguntado sobre su pasión por los animales. Lanzó esos calificativos contra Trump porque opinó que hace "muy poco" por ayudar a las personas, a los animales o al medio ambiente.

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Sobre su papel en la serie 'MacGyver', que se emitió con mucho éxito entre 1985 y 1992, aseguró que no se enfadó porque acabara ya que en ese momento estaba "un poco quemado". "Ya había llegado a mi límite y también me había lesionado bastante", aseguró.

Fue la cadena ABC la que tomó una decisión que a él no le sentó "tan mal" porque estaba cansado. Anderson no contaba con dobles y él hacía las escenas de acción, aunque sí tenían asesores de centros técnicos que les ayudaban a ejecutarlo.

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También admitió que "ni de lejos" se imaginó que ese personaje llegara a tener tanto éxito y, cuando empezó con la serie, no tenía muchas expectativas.

Pero el éxito fue inmediato y la serie se fue renovando cada temporada hasta un total de siete, lo que hizo que los productores cambiaran de opinión sobre él y pensaran que era capaz de sostener el proyecto.

Después llegó el papel de Jack O'Neill en 'Stargate', en el que, antes de aceptar, dejó claro que no podía hacer el mismo tipo de personaje que hizo Kurt Russell en la película original de 1994: "Tenían que permitirme llevar mi manera de ser ese personaje", recordó hoy.

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Anderson protagonizó la serie entre 1997 y 2005 y la abandonó al comienzo de la novena temporada para pasar más tiempo con su hija porque pensó que "no había nada por lo que mereciera la pena perderse eso".

Preguntado sobre si MacGyver y O'Neill podrían trabajar juntos, dijo que cree que sí y que se llevarían bien pero agregó con ironía: "MacGyver pensaría que O'Neill es una broma... ¿Cómo te tomas en serio a un tipo así?". EFE

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(Foto)