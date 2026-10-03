Nairo Quintana se despide del ciclismo con un homenaje en el Giro de Emilia

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El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar) ha disputado este sábado su última carrera como ciclista profesional, tras 15 temporadas en la élite, en el Giro de Emilia, una prueba de 197,9 kilómetros en la que se impuso el italiano Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike).

Quintana, de 36 años, recibió el homenaje del pelotón de la carrera antes de la salida, con los ciclistas participantes haciéndole un pasillo. El colombiano se retira con 53 victorias, 42 de ellas logradas con el Movistar Team.

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Para su última carrera, la empresa de bicicletas Canyon le preparó una bici muy especial, concebida como un homenaje a algunos de sus éxitos; el rojo del lado derecho recuerda a La Vuelta 2016 y el rosa del lado izquierdo, al Giro 2014, las dos grandes vueltas que ha conquistado a lo largo de su carrera.

"En la parte superior, una línea azul representa el camino que Nairo recorría en bicicleta desde su casa hasta la escuela cuando era pequeño: un recorrido que simboliza el camino que le llevó desde las carreteras de Colombia hasta lo más alto del ciclismo", señaló Movistar.

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"Después de más de una década compartiendo camino, Movistar Team quiere agradecer a Nairo Quintana su compromiso, su dedicación y todos los momentos vividos juntos. Un campeón que ya forma parte de la historia del equipo y del ciclismo, y cuya última carrera pone el punto final a una etapa extraordinaria que quedará para siempre ligada a nuestra historia", indicó la escuadra telefónica.

Quintana cuenta, además, con tres podios en el Tour de Francia, en 2013, 2015 y 2016, ocho victorias de etapa en grandes vueltas, dos distinciones como mejor joven del Tour de Francia (2013 y 2015) y una como vencedor de la clasificación de la montaña (2013).

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El combiano recaló en Movistar en 2012 y permaneció en él hasta 2019, año en el que fichó por el Arkéa Samsic. Abandonó el equipo francés y regresó al conjunto de Eusebio Unzué en 2024.

A lo largo de su carrera, Quintana también conquistó dos Tirreno-Adriatico, un Tour de Romandía, una Vuelta al País Vasco, una Volta a Catalunya, tres Vueltas a Asturias, dos Vueltas a Burgos y dos ediciones del Tour de la Provence.

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