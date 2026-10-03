Presidente de Panamá llega a Singapur en busca de inversiones verdes y alianzas marítimas

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Ciudad de Panamá, 3 oct (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este sábado a Singapur para iniciar una visita oficial enfocada en fortalecer la cooperación marítima, atraer inversiones verdes e impulsar proyectos logísticos.

El mandatario panameño, quien arribó al Aeropuerto Internacional de Changi, sostendrá el próximo lunes reuniones con su homólogo de esa ciudad-Estado, Tharman Shanmugaratnam, y con el primer ministro, Lawrence Wong, según informó la Presidencia de Panamá.

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El mandatario panameño, que arribó al aeropuerto internacional de Changi, pretende fortalecer las relaciones bilaterales, la cooperación en servicios aéreos e iniciar las negociaciones para un tratado bilateral de asistencia legal mutua entre Panamá y Singapur, según la información oficial.

De igual modo, evaluar la firma de un memorándum de entendimiento en la cooperación de créditos de carbono en base al acuerdo de París, que permite que un país transfiera a otro ese tipo de créditos obtenidos mediante la reducción de sus emisiones, incluidos los generados por proyectos aprobados.

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Según la agenda, Mulino tiene previsto este próximo domingo visitar el Puerto de Tuas, megaproyecto portuario que "inauguró su primera fase en el 2022 y se prevé su conclusión en el 2040, convirtiéndose en la terminal de contenedores automatizada más grande del mundo", según la información oficial.

El próximo lunes, después de las reuniones oficiales, asistirá junto con su mujer y primera dama, Maricel Cohel, a la ceremonia de bautizo de la orquídea, un acto oficial y simbólico en el que se da el nombre de una personalidad extranjera o celebridad a una orquídea en los Jardines Botánicos de Singapur.

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Luego, Mulino se trasladará a Hanoi para continuar con la segunda parte de esta gira oficial para reforzar las relaciones bilaterales entre Panamá y Vietnam.

Mulino, según información anterior, tiene previsto su regreso a Panamá el 8 de octubre de esa gira, acompañado de tres ministros y funcionarios, entre ellos el canciller, Javier Martínez-Acha, y el del Canal, José Ramón Icaza.EFE