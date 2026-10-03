Hermès suaviza en París el cuero para el verano de 2027

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París, 3 oct (EFE).- El cuero de Hermès, tan unido a la firma, será liviano y de lo más envolvente la primavera-verano de 2027. Así se vio este sábado en su desfile en París, con creaciones como abrigos y chaquetas de becerro extrafino.

En una capital francesa caótica en cuanto al tráfico, debido a diferentes manifestaciones reivindicativas, el pase de la enseña gala comenzó con casi una hora de retraso.

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Nadège Vanhée-Cybulski, responsable de las colecciones femeninas desde 2014, una de las diseñadoras más veteranas en la 'Maison', volvió a apostar sobre seguro, aunque innovando de manera discreta.

Abrigos y chaquetones, parkas, faldas largas y camisetas de una gran atemporalidad se vieron sobre la pasarela.

El cuero se trabaja hasta el mínimo detalle, transformándose en una materia que acompaña a la mujer como una segunda piel.

De una pieza, en abrigos, chaquetas y faldas, entre el gran número de propuestas; así como en tiras.

Junto al cuero, que en ocasiones toma la forma de ante, y dado que las estaciones más cálidas del año requieren de materiales más frescos, punto calado y algodón fueron otros dos de los presentes.

También la seda envuelve un parka y una falda con estampado "Brise de charme" y cremallera.

La paleta de colores general pone el énfasis en azules de lo más claros, para más tarde pasar a la gama de los marrones, de los arena a los oscuros.

Amarillos y teja, de toques anaranjados, aportan la nota más vitamínica y veraniega a la colección. El blanco y crudo recuerdan igualmente que son los mejores aliados para las pieles bronceadas.

El cinturón, que llega de diferentes formas, aunque con los estrechos más presentes, es la pieza que no solo se muestra para lo que fue concebida, sujetar el pantalón, sino también sobre otras prendas.

En el apartado de bolsos, no falta el Garden Party, en color naranja y de generoso tamaño.

Propuestas rectas conviven con otras con volumen. Líneas técnicas redefinidas, que dan como resultado prendas que, juntas o por separado, como guste su portadora, pueden ser utilizadas.

Están pensadas para durar y por tanto acompañar durante años a la mujer que se decante por ellas. Es lo que tiene Hermès, donde "todo cambia y nada cambia", como se repite desde tiempos remotos en la casa.

En 2027, esta marca que comenzó creando arneses y sillas de montar, y que continúa haciéndolo, cumplirá 190 años. EFE