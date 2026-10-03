Fúnez (PP) acusa a Sánchez de pretender "arreglar en el tiempo de descuento ocho años de fracaso en vivienda"

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La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender "arreglar en el tiempo de descuento ocho años de fracaso en vivienda".

Así lo ha dicho Fúnez en la clausura en Níjar (Almería) de la II Intermunicipal de Nuevas Generaciones de la provincia, donde ha participado junto al presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco; y el presidente de NNGG de Almería, Diego Martínez.

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En este sentido, ha advertido que la vivienda se ha convertido "en el principal problema de los españoles con Sánchez" y en uno de "los principales obstáculos" para el futuro de los jóvenes, que, ha dicho, "ven cómo se retrasa su emancipación, la posibilidad de formar una familia o incluso aceptar un trabajo en otra ciudad".

Durante su intervención, ha reprochado al Gobierno de Sánchez que, después de ocho años, pretenda solucionar ahora el problema con dos decretos "improvisados y enfrentados entre sí".

La vicesecretaria del PP ha defendido, frente a "la improvisación" del Gobierno, aumentar la oferta y poner en marcha un millón de viviendas en cuatro años, movilizando suelo, reduciendo burocracia y dando seguridad jurídica.

Carmen Fúnez ha subrayado que para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera casa, el PP plantea "avales, instrumentos de ahorro y reducir al 4% el IVA de la primera vivienda habitual".

Por otra parte, ha reclamado al Gobierno que "no normalice la situación excepcional de Ceuta y ejerza sus competencias en frontera, inmigración y extranjería para garantizar la seguridad".

Finalmente, ante un posible adelanto electoral ha señalado que "Sánchez siempre pensará en él y no en el interés general de los españoles" y ha afirmado que "el PP está preparado y tiene muy claro el proyecto que quiere para España".

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Por su parte, el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha comenzado su intervención destacando el "rotundo éxito" de la II Intermunicipal de NNGG y reivindicando el papel de los jóvenes como protagonistas de las políticas del Partido Popular.

Fernández-Pacheco ha puesto en valor la gestión que el Gobierno de Juanma Moreno está desarrollando en Andalucía y en Almería y ha manifestado que la llegada del PP a la Junta "supuso un antes y un después para la provincia".

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"Mientras que los gobiernos del PSOE nos maltrataban sistemáticamente, hoy Almería tiene un gobierno amigo en la Junta, un gobierno que entiende la provincia, que apuesta por la agricultura, por el agua, el turismo, la industria la educación, la vivienda, y que aprueba presupuestos todos los años", ha afirmado, mientras que ha contrapuesto esta forma de gobernar con la actuación del Gobierno de Sánchez.

"Qué diferencia con el Gobierno de Pedro Sánchez. A él no les preocupan los jóvenes. No le preocupan sus problemas. A Pedro Sánchez solo le preocupa Pedro Sánchez", ha señalado Fernández-Pacheco, quien ha puesto como ejemplo el "fracaso estrepitoso de los dos decretos de vivienda".

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Además, ha criticado que durante la legislatura no se haya aprobado "ningún presupuesto" y ha reclamado inversiones y mantenimiento en las carreteras, las infraestructuras ferroviarias, la sanidad, la educación, la universidad, la vivienda y la dependencia.

El presidente provincial del PP también ha situado entre sus preocupaciones la lucha contra el narcotráfico y la dotación de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ramón Fernández-Pacheco ha llamado a su partido a prepararse para los próximos retos electorales porque, ha dicho, "es necesario para España que cuanto antes llegue la normalidad, las políticas que importan y que dan oportunidades a los jóvenes".

"España necesita un gobierno como el de Juanma Moreno en Andalucía, que se ocupe de la convivencia, la seguridad, que crea que los servicios públicos son más que un eslogan, que le importen nuestras carreteras, los trenes, nuestros jóvenes, y estoy convencido de que el PP de Almería va a contribuir de manera decisiva a la victoria del PP en toda España", ha subrayado.

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Respecto al Congreso Provincial del PP de Almería, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en Vera (Málaga), Fernández-Pacheco ha asegurado que será un espacio para "hablar, escucharnos" y poner en común "inquietudes, proyectos e ideas" con el objetivo de seguir fortaleciendo el partido y la provincia.

Por su parte, el presidente de NNGG de Almería, Diego Martínez, ha reivindicado a una generación de jóvenes que ya están gobernando, gestionando y tomando decisiones en los municipios de la provincia. "No estamos para ocupar fotos, ni para esperar nuestro turno, ya estamos asumiendo responsabilidades y dando respuestas a los problemas reales de nuestros vecinos", ha afirmado.

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Martínez ha pedido que "no se normalice que jóvenes, cada vez más preparados, encuentren enormes dificultades para emanciparse, acceder a una vivienda o construir un proyecto de vida propio".

"Mi crítica al Gobierno de España parte precisamente de ahí: mientras los jóvenes necesitan estabilidad, oportunidades y soluciones concretas, demasiadas veces el debate político nacional termina girando alrededor de la confrontación, los escándalos y la supervivencia política del propio Gobierno en lugar de nuestros problemas cotidianos", ha concluido.

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