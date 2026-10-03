Más de 40.000 brasileños en España podrán votar este domingo en elecciones presidenciales

Guardar

Madrid, 3 oct (EFE).- Más de 40.000 brasileños residentes en España podrán ejercer su derecho al voto este domingo en Madrid y Barcelona para elegir quién ocupará la Presidencia de Brasil durante los próximos cuatro años.

Para las votaciones en el exterior de las elecciones presidenciales de este domingo, Brasil enviará aproximadamente 1.400 urnas electrónicas a 134 países y se habilitarán puntos de votación en 186 ciudades, según los datos facilitados a EFE por la embajada del país suramericano en España.

PUBLICIDAD

Europa es el continente con mayor número de brasileños en edad de votar -un total de 413.960 de los 918.876 que residen en el extranjero.

En España las ciudades de votación son Madrid y Barcelona, con un total de 40.817 de brasileños habilitados, de acuerdo con los datos de la embajada.

Las elecciones de este domingo enfrentan dos modelos distintos para conducir la mayor economía de América Latina: la visión social del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el neoliberalismo del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

Según una encuesta publicada el jueves, Lula amplió levemente su ventaja frente a Bolsonaro de cara a la primera vuelta de los comicios.

El líder progresista obtiene un 45 % de los votos válidos, mientras que el senador ultraderechista consigue el 40 %, de acuerdo con el Instituto Datafolha, que excluye los votos blancos y nulos para hacer el cálculo.

Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría en las votaciones del domingo, habrá una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre. EFE