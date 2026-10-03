Makoke compara a Juls Janeiro con Belén Esteban:"Es muy Belén, habla sin tapujos y sin filtro". Makoke atraviesa uno de sus momentos más felices y así lo ha dejado claro durante su última aparición pública, en la que ha hablado de su matrimonio, su familia y algunos de los nombres propios que marcan la actualidad televisiva. La colaboradora asegura que continúa "en una luna de miel" y que está disfrutando especialmente de esta etapa junto a su marido, sus hijos, sus nietos, sus hermanas y sus amigas. Convertida en una abuela completamente entregada, reconoce que sus nietos la tienen "loca" y que disfruta especialmente de planes familiares como las visitas a la Warner o la celebración de Halloween. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Guardar

Makoke atraviesa uno de sus momentos más felices y así lo ha dejado claro durante su última aparición pública, en la que ha hablado de su matrimonio, su familia y algunos de los nombres propios que marcan la actualidad televisiva. La colaboradora asegura que continúa "en una luna de miel" y que está disfrutando especialmente de esta etapa junto a su marido, sus hijos, sus nietos, sus hermanas y sus amigas. Convertida en una abuela completamente entregada, reconoce que sus nietos la tienen "loca" y que disfruta especialmente de planes familiares como las visitas a la Warner o la celebración de Halloween.

Uno de los asuntos sobre los que ha sido preguntada es la polémica en torno a su supuesto encuentro con Brad Pitt cuando era joven. Makoke ha restado importancia a quienes ponen en duda su relato y ha preferido no entrar en la polémica: "Buah, tontería. Mira, es que yo no voy a entrar en que si se lo creen, que si estaba, que si no estaba", ha asegurado. También ha explicado que por aquel entonces tenía 27 años, todavía no era tan conocida y se presentaba incluso por su nombre, María, restando importancia a las declaraciones de Alejandra Osborne sobre este asunto.

PUBLICIDAD

También se ha pronunciado sobre el regreso de Belén Esteban a la televisión y ha sorprendido al revelar un gesto que tuvo con ella en un momento personal delicado. La colaboradora cuenta que, después de escribirle para alegrarse por su vuelta, Belén se puso en contacto con ella en varias ocasiones para preguntarle por su nuera Marina, algo que le sorprendió gratamente: "Fue la única que me escribió y en varias ocasiones me preguntó por Marina". Además, ha asegurado que está encantada con su regreso, aunque considera que debería "pasar página" respecto a Jesulín de Ubrique y la relación con su hija, una opinión que recalca que es exclusivamente personal. Sobre el enfrentamiento entre Belén y Rosa Benito, reconoce haberse quedado "alucinada" y asegura estar expectante por conocer los motivos.

Por último, ha valorado también la irrupción de Juls Janeiro en la conversación pública, destacando su desparpajo y su manera de hablar "sin tapujos, sin filtro". La colaboradora considera que está en su derecho de contar su versión y la compara incluso con Belén Esteban por su forma de expresarse. En cuanto a su propia vida familiar, se muestra ilusionada ante la posibilidad de que alguno de sus hijos pase por el altar, aunque reconoce que, por el momento, no ve a Anita ni a su hijo con demasiadas prisas por casarse: "Siempre el amor es un motivo para celebrar, para ser feliz", ha sentenciado Makoke, que asegura sentirse afortunada y disfrutar plenamente de esta nueva etapa de su vida.

PUBLICIDAD