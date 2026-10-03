El paraguayo Vallejo sigue con su gran torneo en Tokio y se mete en cuartos

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El paraguayo Daniel Vallejo ha prolongado su estado de gracia en el Abierto de Tokio al plantarse en los cuartos de final después de super este sábado al italiano Matteo Berrettini.

Vallejo, que tras dar la sorpresa ante el español Rafa Jódar se impuso por 7-6 (6) y 6-1 tras salvar tres puntos de set en la primera manga con 3-6 abajo, se enfrentará en la próxima ronda al ganador del encuentro entre el francés Humbert y el checo J Lehecka, que juegan a continuación.

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En el caso de que se clasifique para semifinales se convertiría en el tercer paraguayo en el 'top 50' de la clasificación ATP, tras Víctor Pecci, que fue noveno en 1980 y permaneció en dicho grupo hasta julio de 1985 (43), y Francisco González, 36 en 1978.

Vallejo, de 22 años, comenzó el año en el puesto 143 y encaró este torneo de Tokio en el 56, la posición más alta de su carrera. De alcanzar la semifinal también emulará a González, que alcanzó dicha ronda en la capital japonesa en 1982.

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