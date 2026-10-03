Egipto replica a la Unión Africana por querer involucrarlo en cuestión interna de Etiopía

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El Cairo, 3 oct (EFE).- Las autoridades egipcias mostraron este sábado su sorpresa por el comunicado de la Unión Africana (UA) en el que pidió moderación a Etiopía, Eritrea y Egipto ante las tensiones recientes y reprocharon al organismo querer involucrar al país árabe de forma "incomprensible" en una "cuestión interna" de Adís Abeba.

"Egipto, que se enorgullece de su pertenencia africana por ser uno de los países fundadores de la Unión Africana, considera que dicho comunicado constituye un intento incomprensible de involucrarlo en una cuestión interna de Etiopía", indicó una fuente egipcia informada a EFE.

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Reiteró que la actual crisis en Etiopía es "una cuestión interna" y que Egipto "no tiene relación con ella, por lo que no se debe seguir el intento de algunos de desviar la atención de las verdaderas causas internas de lo que está ocurriendo en Etiopía".

El informante señaló que Egipto mantiene su compromiso de "trabajar seriamente, en coordinación con sus hermanos africanos, para atender las legítimas aspiraciones de los pueblos de los países del continente de promover la paz y la seguridad y reforzar las alianzas económicas y de inversión".

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El pasado jueves, la Comisión de la UA instó en un comunicado a los tres Estados miembros a que actúen con la máxima moderación y se abstengan de realizar acciones o declaraciones que puedan agravar aún más las tensiones y socavar la paz y la estabilidad regionales, así como se ofreció a apoyar los esfuerzos de desescalada, diálogo y resolución pacífica de sus diferencias.

El Gobierno egipcio declaró ayer, viernes, "persona non grata" a un consejero de la Embajada de Etiopía en El Cairo y le dio 48 horas para abandonar el país aplicando el principio de reciprocidad por la misma medida tomada el jueves por el Ejecutivo etíope.

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Las relaciones entre Etiopía y Egipto han sido tensas en los últimos años por la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), que ha enfrentado a ambos países por el uso del agua del río Nilo.

Etiopía también anunció este jueves el cierre de su Embajada en Eritrea y la expulsión de diez diplomáticos eritreos, a quienes dio 48 horas para abandonar el país tras acusarlos de amenazar la seguridad nacional.

De manera recíproca, Eritrea anunció la ruptura total de sus relaciones diplomáticas con Etiopía.

Todo ello ocurre mientras Etiopía sufre una intensificación de combates en la región norteña etíope de Tigré después de que el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) anunciara la semana pasada una "guerra defensiva" contra el Gobierno federal.

La medida de este jueves se anunció después de que el mariscal de campo Birhanu Jula, jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, acusara a finales del pasado septiembre a Eritrea, Egipto y Sudán de apoyar a una alianza recién creada de grupos armados y de oposición que pretende desestabilizar el país. EFE

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