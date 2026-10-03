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El presidente de Guinea indulta al líder opositor Aliou Bah tras casi dos años de detención

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El presidente de Guinea y líder golpista del país, Mamadi Doumbouya, ha indultado al líder opositor Mamadou Aliou Bah, que ha permanecido detenido durante 21 meses acusado de insultar al mandatario.

El indulto ha ocurrido dentro de la ola de amnistías declarada este viernes por Doumbuya con motivo del 68º aniversario de la independencia del país y que ha favorecido a otras 217 personas, según el decreto leído este viernes por la Radiotelevisión de Guinea.

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Bah, presidente del opositor Movimiento Democrático Liberal (MoDeL), fue arrestado el 26 de diciembre de 2024 en Pamelap, cerca de la frontera con Sierra Leona, y posteriormente condenado, el 7 de enero de 2025, a dos años de prisión por "ofensa y difamación" contra el jefe de Estado.

En junio de 2026, la Corte de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) sentenció que su detención fue arbitraria y ordenó su "puesta en libertad inmediata y sin condiciones".

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