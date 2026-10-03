Marc Márquez aprieta el Mundial en la esprint de Motegi ante un sancionado Jorge Martín

Guardar

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha logrado este sábado la victoria en la carrera al esprint de MotoGP del Gran Premio de Japón, decimosexta prueba del Mundial de motociclismo, por delante del líder Jorge Martín (Aprilia), que horas antes había conquistado la pole y que cayó hasta la tercera plaza después de exceder los límites de pista en la última vuelta en Motegi.

El de Cervera se aupó a la primera posición ya en la primera frenada y mantuvo a raya durante toda la carrera a Martín, que cruzó la meta en segundo lugar por delante de Enea Bastianini (KTM). Sin embargo, tanto él como el italiano fueron sancionados por pisar el verde en la última vuelta, y eso permitió al brasileño Diogo Moreira (Honda) auparse al segundo puesto y conseguir su primer podio en sábado.

PUBLICIDAD

Con este resultado, el mayor de los Márquez, que llegaba a tierras japonesas con una desventaja de 12 puntos con respecto al madrileño, se queda ahora a solo siete, y este domingo, en la carrera larga, tratará de recortar todavía más la distancia o incluso hacerse con el liderato.

En cuanto al resto de españoles, Raúl Fernández (Aprilia) también terminó en la zona de puntos al ser octavo. Se quedaron sin premio Fermín Aldeguer (Ducati), que fue décimo; Alex Rins (Yamaha), que terminó decimotercero; y Maverick Viñales (KTM), que en su regreso al campeonato tras su lesión concluyó decimoquinto.

PUBLICIDAD

Mientras, Alex Márquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM) y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati) se fueron al suelo en la curva 3 durante la primera vuelta, un incidente por el que el '73', considerado responsable, deberá responder con una doble 'long lap' en la carrera del domingo.