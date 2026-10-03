Adriana Abenia carga contra Tania Llasera tras su nuevo desencuentro: "Como compañera se portó muy mal". Adriana Abenia vuelve a pronunciarse sobre su enfrentamiento con Tania Llasera y confirma que, pese a que en el pasado ambas aseguraron haber hecho las paces, la relación vuelve a estar marcada por la distancia. El origen de su desencuentro se remonta a una polémica pública en la que ambas protagonizaron un cruce de declaraciones a raíz de sus diferentes opiniones sobre la diversidad corporal y la obesidad. Ahora, Abenia asegura que no han vuelto a hablar y lamenta la actitud que, según su versión, habría tenido Llasera con ella: "Te diré que yo creo que cada uno tiene que responsabilizarse un poco de lo que dice y en este sentido cada uno que se quede con lo que ha dicho". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Guardar

Adriana Abenia vuelve a pronunciarse sobre su enfrentamiento con Tania Llasera y confirma que, pese a que en el pasado ambas aseguraron haber hecho las paces, la relación vuelve a estar marcada por la distancia. El origen de su desencuentro se remonta a una polémica pública en la que ambas protagonizaron un cruce de declaraciones a raíz de sus diferentes opiniones sobre la diversidad corporal y la obesidad. Ahora, Abenia asegura que no han vuelto a hablar y lamenta la actitud que, según su versión, habría tenido Llasera con ella: "Te diré que yo creo que cada uno tiene que responsabilizarse un poco de lo que dice y en este sentido cada uno que se quede con lo que ha dicho".

La presentadora sostiene que el conflicto se agravó después de que, según cuenta, la representante de Llasera se pusiera en contacto con ella en privado. Abenia se muestra especialmente crítica con esta situación y no duda en utilizar un tono contundente al referirse a su compañera: "Me hace gracia porque enseguida mandó a su repre o al perro de presa a amenazarme en privado". Además, considera que hubo una mala actitud profesional por parte de Tania al interpretar sus palabras y asegura que hay determinadas situaciones que no está dispuesta a olvidar: "Yo creo que como compañera se portó muy mal, tergiversando mis palabras, allí se quedó todo, yo lo olvidé, pero bueno, que hay cosas que tampoco se pueden perdonar".

PUBLICIDAD

El último desencuentro habría vuelto a avivar las diferencias entre ambas. Adriana considera especialmente grave el comentario que atribuye a Tania y habla de una supuesta banalización de un polémico caso de menores. Aunque reconoce que su compañera terminó pidiendo disculpas, no cree que exista actualmente una relación entre ellas ni espera un acercamiento: "Ya imagino, sí, si con pedir perdón es que tampoco había otra salida". Eso sí, asegura que no tendría problema alguno en coincidir con ella en un evento: "Hay tanta gente en los eventos y yo soy tan despistada que realmente no pasaría nada".

Al margen de esta polémica, Adriana Abenia atraviesa un buen momento profesional y personal. Continúa al frente de Callejeando en Telemadrid, que afronta ya su séptima temporada, además de mantener sus proyectos en Aragón TV, colaboraciones publicitarias y diferentes eventos. En cuanto a la posibilidad de ampliar la familia, reconoce que en algún momento se habría atrevido a tener otro hijo, aunque ahora considera que viven muy bien junto a su hija, Luna, y que el paso de los años lo hace cada vez más complicado. La pequeña, además, tiene muy claro que no quiere perder su posición de privilegio en casa: "No, no, ella quiere ser la heredera. De hecho ella me dice: 'No, no, yo no quiero que nadie entre aquí a esta casa y me quite los juguetes', lo tiene clarísimo".

PUBLICIDAD