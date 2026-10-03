Agencias

Dos muertos y tres heridos en Lugansk tras un ataque de Kiev

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Moscú, 3 oct (EFE).- Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas este sábado en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Moscú, debido a un ataque con drones de Kiev, informaron las autoridades.

"En la carretera Lugansk-Alchevsk, un vehículo aéreo no tripulado enemigo atacó un camión, causando la muerte del conductor y un pasajero”, escribió en redes sociales el gobernador local, Leonid Pásechnik.

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En ese incidente, agregó, sobrevivió solo una persona que se encuentra ahora hospitalizada.

Otros dos heridos fueron registraros en ataques con drones contra otro camión y un turismo, dijo Pásechnik.

En los ataques ucranianos recibieron daños varios edificios y infraestructuras civiles, señaló.

Mientras, en la vecina Donetsk informaron hoy de cortes de luz y agua como consecuencia de los golpes asestados por Kiev contra la infraestructuras regional.EFE

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