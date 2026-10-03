Ascienden a 74.228 los muertos en Gaza desde inicio de la ofensiva israel en octubre 2023

Guardar

Jerusalén, 3 oct (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza sumó este sábado 181 víctimas mortales de la ofensiva israelí contra la Franja palestina, tras verificar la defunción de desaparecidos, lo que eleva la cifra oficial total desde el 7 de octubre de 2023 a 74.228 personas.

"Se han añadido 181 mártires a las estadísticas acumuladas tras la finalización y verificación de sus datos por parte del Comité de Verificación de Mártires, desde la última actualización estadística del 26 de septiembre de 2026", señala un comunicado del ministerio.

PUBLICIDAD

La cifra de heridos desde el inicio de la ofensiva asciende a 175.188, añade el comunicado.

Además, Sanidad registró oficialmente la muerte de siete personas en los dos días previos en distintos ataques al enclave.

El anuncio del ministerio se produce en una jornada en la que al menos cinco personas, cuatro de ellas mujeres, murieron a causa de un bombardeo israelí contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza (norte).

Estas actualizaciones del recuento con cifras muy elevadas de fallecidos se produce, explica un portavoz Sanidad a EFE, tras un largo proceso de verificación.

El Ministerio de Sanidad gazatí cuenta con un enlace a través del cual las familias pueden denunciar la desaparición de sus allegados, tras el cual deben comparecer a un tribunal para exponer el caso contando con pruebas y testigos.

Cuando el tribunal confirma la defunción del desaparecido, otro comité revisa la información sobre dicha persona, estando este compuesto por funcionarios de la Fiscalía Pública, el Ministerio de Sanidad, el Departamento de Investigación Criminal y el Departamento Criminal de Pruebas.

PUBLICIDAD

Dicho comité comprueba que la muerte del desaparecido se produjo a causa de la ofensiva israelí, y no otras causas, tras lo cual Sanidad puede emitir una notificación de su defunción y un certificado del registro civil.EFE