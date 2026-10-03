Líder ultra dirigirá la comisión parlamentaria que investigará al titular de Interior luso

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Lisboa, 3 oct (EFE).- El líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, adelantó este sábado que será el encargado de presidir la comisión parlamentaria de investigación al ministro del Interior, Luís Neves, por presuntas irregularidades cuando era director de la Policía Judicial (PJ), y aseguró que no habrá "ningún bloqueo ni obstáculo".

"También es importante garantizar a los votantes y al país que esta comisión de investigación va a cumplir efectivamente su función de investigar hasta el final, sin miedo, independientemente de las consecuencias, de quiénes sean los implicados y de todos los hechos que hemos averiguado en relación con Luís Neves", dijo en una rueda de prensa en Coimbra.

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Además, agregó que espera que la próxima semana la comisión ya empiece a trabajar "o, al menos, se den ya los primeros pasos".

Esta comisión solicitada por Chega, líder de la oposición, tuvo varias idas y venidas hasta que finalmente el presidente del Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco (del oficialista PSD), la aceptara -no sin antes haberla rechazado dos veces-.

Con esta comisión, la formación ultraderechista pretende investigar si durante la etapa del ministro del Interior al frente de la PJ hubo injerencias o condicionamientos políticos en la actuación del cuerpo policial, así como posibles irregularidades relacionadas con contratos, gestión financiera, declaraciones patrimoniales y utilización de bienes incautados.

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El caso Neves ya provocó una reunión extraordinaria del pleno el pasado 8 de septiembre, durante la interrupción ordinaria de los trabajos parlamentarios, para debatir una moción de censura presentada por Chega contra el Ejecutivo. La iniciativa fracasó al recibir únicamente los 60 votos de los diputados de la formación ultraderechista. EFE