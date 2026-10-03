Laura Escanes se enfada con la prensa al ser preguntada por Dulceida y Juls Janeiro: "Me ha sentado bastante mal"

02/10/2026 Laura Escanes se enfada con la prensa al ser preguntada por Dulceida y Juls Janeiro EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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MADRID (CHANCE)

Laura Escanes ha reaparecido ante los medios con motivo del estreno de 'La Travesía VIP', un nuevo reto televisivo que le ha permitido compartir experiencia con rostros conocidos y que, según ha confesado, ha sido "muy intenso" pero también "muy bonito". Sin embargo, la presentación del programa ha terminado protagonizando un momento de tensión cuando ha sido preguntada por Dulceida y Juls Janeiro.

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La influencer se mostraba inicialmente de lo más relajada al hablar de su experiencia durante la travesía. "¡He acabado cansada de la vida!", confesaba entre risas, asegurando que lo más duro había sido precisamente completar el recorrido. A pesar del esfuerzo, reconocía haber conectado mucho con sus compañeros y haber terminado con cierta sensación de nostalgia: "El último día fue como, en fin, se acaban las colonias".

La situación cambiaba cuando le preguntaban por Dulceida y por su posible evolución dentro del mundo de las cámaras. La presentadora explicaba que no había podido verla durante su actuación porque se encontraba trabajando con el equipo, aunque aseguraba alegrarse por ella: "Me alegro mucho porque lo está petando".

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Sin embargo, la tensión llegaba cuando un periodista le planteaba qué estaba ocurriendo con Aida dentro del mundo influencer y, en la misma pregunta, le pedía su opinión sobre Juls Janeiro y algún consejo para la joven. Una cuestión que consideraba alejada del motivo por el que se encontraba ante los medios.

"Es que creo que es una pregunta muy fuera de lugar, estamos aquí presentando 'La Travesía' y la primera pregunta que me haces es esto. Creo que no corresponde", respondía visiblemente molesta. "Lo siento muchísimo, pero es que no tiene nada que ver conmigo, no tengo ni idea de lo que me estás preguntando", añadía.

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Pese a este momento de tensión, la catalana ha puesto en valor la experiencia de 'La Travesía VIP' y el vínculo que ha creado con los participantes, destacando que se entregaron "muchísimo" y que desde el primer minuto estuvieron muy implicados con el formato.