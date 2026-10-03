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BingX refuerza su visión multiactivo en Take Profit Conference 2026

PR Newswire

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CIUDAD DE PANAMÁ, 2 de octubre de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, plataforma global de trading multiactivo, cerró su participación en Take Profit Conference 2026 (TKPC26), realizada el sábado 26 de septiembre en C Art Media, Buenos Aires. Como sponsor principal, la compañía formó parte de una jornada que reunió a 2.500 asistentes, según cifras de la organización, y que agotó sus entradas.

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Creado por Norberto Giudice (CriptoNorbert) y Agustín Natoli (Joven Inversor), TKPC26 reunió a más de 40 expositores en dos escenarios, con una agenda que conectó finanzas tradicionales, activos digitales y real estate. La creciente convergencia entre estos mercados fue también uno de los ejes centrales de la participación de BingX.

BingX, presente durante toda la jornada

Durante el evento, el stand de BingX funcionó como un espacio de interacción directa con traders, profesionales y miembros de la comunidad financiera local. El espacio también permitió acercar al público algunos de los pilares de seguridad y protección al usuario de BingX, entre ellos su certificación ISO/IEC 27001, el Shield Fund y su sistema de Proof of Reserves, en línea con una conversación cada vez más relevante para la industria sobre transparencia y confianza.

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Del acceso al entendimiento: los desafíos de la próxima era del trading

Uno de los principales momentos de la participación de BingX fue la charla "Del acceso al entendimiento: lo que exigirá la próxima era del trading", presentada por Lesme Hernández, Regional Brand Manager de BingX para Latinoamérica, en el Stage Crypto.

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Durante su intervención, Hernández analizó cómo la industria está entrando en una nueva etapa marcada no solo por una mayor accesibilidad a los mercados, sino también por la necesidad de comprender mejor cómo estos mercados interactúan entre sí.

"La primera era de las cripto resolvió el acceso. La próxima tiene que resolver el entendimiento y la confianza", señaló Hernández.

La presentación abordó distintas transformaciones estructurales que están redefiniendo el trading. Entre ellas, destacó la creciente convergencia entre las finanzas tradicionales y los activos digitales. En un mercado global cada vez más interconectado, un mismo acontecimiento macroeconómico puede impactar simultáneamente en acciones, materias primas, divisas y criptoactivos.

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También se refirió a la evolución hacia mercados cada vez más continuos y accesibles, y al desafío que esto representa para traders, plataformas y el ecosistema financiero en general.

De crypto a una visión multiactivo

En línea con estas transformaciones, BingX presentó en TKPC26 su evolución hacia una visión multiactivo, bajo su propuesta de marca "Connect Markets. Unlock Opportunities."

La compañía busca reflejar así un entorno en el que las fronteras entre distintas clases de activos son cada vez menos rígidas y los usuarios interactúan con un universo financiero más amplio desde una misma plataforma.

"Multiactivo no significa simplemente ofrecer más activos. Refleja que los propios mercados están cada vez más conectados", explicó Hernández. "Conectar mercados es solo la mitad de la ecuación. La industria también tiene que ayudar a las personas a entender esas conexiones".

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Con su participación en Take Profit Conference 2026, BingX reforzó en Latinoamerica su posicionamiento alrededor de una visión más integrada de los mercados, donde tecnología, educación, seguridad y acceso convergen para acompañar la evolución de la industria financiera.

Acerca de BingX

Fundada en 2018, BingX es la plataforma de trading multiactivo líder a nivel mundial, con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Desde cripto hasta los mercados tradicionales, BingX conecta a los usuarios con una amplia variedad de activos y oportunidades en los mercados globales a través de una plataforma unificada.

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Con futuros perpetuos, productos TradFi, trading spot y copy trading, junto con innovaciones impulsadas por inteligencia artificial, BingX ofrece una experiencia de trading confiable, inteligente y ágil, diseñada para ayudar a los traders a desenvolverse en mercados en constante evolución y aprovechar oportunidades con mayor confianza y eficiencia.

BingX es Principal Partner del Chelsea FC desde 2024 y, en 2026, se convirtió en Official Team Partner de Scuderia Ferrari HP.

Para más información, visita: https://bingx.com/

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FUENTE BingX