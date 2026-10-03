Al menos diez heridos tras ser atropellados durante una concentración de rugby en Sídney, Australia

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Al menos diez personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo cuando se encontraban concentradas a lo largo de una carretera al norte de Sídney para animar a un equipo de rugby, según han informado este sábado las autoridades australianas.

La cifra de heridos tras el atropello se ha elevado a diez, entre ellos tres menores de edad, según ha confirmado la Policía de Nueva Gales del Sur.

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Las autoridades locales han iniciado una investigación sobre el suceso, si bien se ha descartado un objetivo terrorista ya que se apunta a que el accidente ha sido provocado por un joven de 18 años que apenas acababa de sacarse el carnet de conducción. El joven ha sido rápidamente detenido tras el suceso.

"Mis pensamientos están con todos los heridos o involucrados en el horrible incidente de esta mañana en Newcastle. Quiero reconocer y agradecer a los servicios de emergencia y a la policía por responder tan rápidamente, y por su trabajo continuo en atender a los heridos. El rugby une a las personas, y este debería haber sido un fin de semana de emoción y orgullo para los aficionados de Newcastle", ha comentado el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en una publicación en sus redes sociales.

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El incidente se ha producido en medio de una multitudinaria despedida al autobús del equipo antes de la final liguera del domingo. Miles de seguidores habían arropado a la plantilla a lo largo de la semana en sus entrenamientos y cientos más salieron a las calles este sábado por la mañana para acompañar la marcha del vehículo, el cual ha sido desviado de la ruta original tras lo sucedido.