77-73. Las Golden State Valkyries firman una gran remontada y avanzan a semifinales

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Miami (EE.UU.), 2 sep (EFE).- Las Golden State Valkyries vencieron este viernes a las Dallas Wings en el partido decisivo de la primera ronda de los 'playoffs' de la WNBA tras remontar una desventaja que alcanzó los 15 puntos en el tercer cuarto.

Valkyries, segundo equipo con mejor balance en la temporada regular, se enfrentará en las semifinales al mejor de cinco partidos a Las Vegas Aces, la franquicia con el tercer mayor número de victorias.

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Las californianas estuvieron casi todo el partido por debajo en el marcador, pero los rebotes ofensivos en momentos cruciales les otorgaron oxígeno.

La francesa Gabby Williams, con 19 puntos, lideró a las Valkyries junto a Tiffany Hayes, que anotó 18, y Veronica Burton, que firmó 16 puntos y 10 rebotes.

De nada sirvieron los 30 puntos de Arike Ogunbowale para las Wings. La escolta venía de anotar 45 en el segundo partido.

Fue la primera victoria en una serie de 'playoffs' para las Valkyries, franquicia recién formada que disputó en 2025 su primera temporada en la WNBA. EFE