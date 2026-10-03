China abre una investigación 'antidumping' sobre un químico importado de la UE

Guardar

Pekín, 3 oct (EFE).- China anunció este sábado la apertura de una investigación 'antidumping' sobre las importaciones de p-nitrotolueno originarias de la Unión Europea (UE), en un momento de crecientes fricciones comerciales entre Pekín y Bruselas y a pocos días de la prevista visita a la capital china del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

El Ministerio de Comercio chino indicó en un comunicado en su página web que la pesquisa responde a una solicitud presentada en septiembre por empresas locales.

PUBLICIDAD

El p-nitrotolueno, también conocido como 4-nitrotolueno, es un compuesto químico usado en la producción de p-toluidina, ácido DSD, ácido p-aminobenzoico y otros derivados empleados en sectores como los colorantes, los pigmentos, los pesticidas y la medicina, según la cartera.

La investigación se centrará en las importaciones originarias de la UE y tendrá como periodo de análisis el comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, mientras que el examen del daño a la industria china abarcará desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2026.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Comercio señaló que la investigación comenzó este sábado y que, en principio, deberá concluir antes del 3 de octubre de 2027, aunque podrá prorrogarse seis meses en "circunstancias especiales".

Un portavoz del ministerio aseguró que las pruebas preliminares aportadas por los solicitantes apuntan a que, entre 2022 y 2025, las importaciones desde la UE se mantuvieron en niveles "elevados" y sus precios bajaron en total un 60 %, lo que, según la solicitud, "causó perjuicios" a la industria china.

PUBLICIDAD

La cartera añadió que examinará el caso conforme a la legislación china y a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), garantizará los derechos de las partes interesadas y emitirá una decisión "objetiva e imparcial".

Pekín subrayó asimismo que mantiene una posición "prudente y contenida" en materia de defensa comercial, pero acusó a la UE de haber abierto desde 2025 más de 28 investigaciones comerciales contra productos chinos, alrededor de la mitad sobre químicos.

El ministerio citó en particular tres investigaciones recientes de Bruselas contra el PVC y otros productos químicos chinos, y pidió a la UE que "afronte sus propios problemas económicos" y resuelva las diferencias mediante el diálogo.

La apertura de las pesquisas llega antes de la reunión prevista entre Sefcovic el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, en Pekín los días 8 y 9 de octubre, dentro del mecanismo de consultas con el que Bruselas busca "reequilibrar" la relación comercial bilateral. EFE

PUBLICIDAD