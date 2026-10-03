03/10/2026 Investigadores de la UJA se desplazarán a los Andes para investigar un potencial geoglifo ceremonial incaico.. Investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén (UJA) participarán en una expedición arqueológica internacional en el corazón de la Cordillera de los Andes para estudiar un potencial geoglifo y centro ceremonial prehispánico ubicado a aproximadamente 3.000 metros de altitud en la Cordillera del Tigre (Mendoza, Argentina). SOCIEDAD UNIVERSIDAD DE JAÉN

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Investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén (UJA) participarán en una expedición arqueológica internacional en el corazón de la Cordillera de los Andes para estudiar un potencial geoglifo y centro ceremonial prehispánico ubicado a aproximadamente 3.000 metros de altitud en la Cordillera del Tigre (Mendoza, Argentina).

El sitio, hallado a través de la aplicación Google Earth por el andinista Carlos Gobbi --quien confirmó su existencia tras una exigente expedición a pie de tres días--, presenta una arquitectura inusual compuesta por estructuras de piedra que configuran habitaciones, canales y pasillos interconectados de geometría circular y rectangular, tal como ha detallado la UJA en una nota.

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La investigación, que ya cuenta con los permisos oficiales para comenzar durante la próxima temporada estival, está codirigida por Cristina Prieto-Olavarría (Ianigla-Conicet) y Horacio Chiavazza (Laboratorio de Arqueología Histórica y Etnohistoria, FFyL, Universidad Nacional de Cuyo), por la parte argentina, y Mario Gutiérrez (Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la UJA), por la parte española.

También forman parte del equipo Juan Pedro Bellón, Eva Montes, Vanesa Guajardo, María Isabel Moreno, Miguel Ángel Lechuga y Alicia Cañas. La aportación del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la UJA será clave para determinar la funcionalidad del sitio y reconstruir las distintas fases constructivas a lo largo del tiempo.

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Durante la campaña, el equipo empleará tecnología de prospección moderna, incluyendo el uso de drones, cartografía digital y sistemas GPS de precisión para el mapeo detallado de las estructuras y la obtención de imágenes aéreas de alta resolución. Asimismo, se llevarán a cabo análisis sedimentarios para aportar datos precisos sobre las dinámicas de ocupación humana en la zona.

Esta iniciativa se enmarca en 'Arqueoandes', un proyecto de arqueología de alta montaña que investiga las transformaciones del paisaje de los Andes mendocinos y el impacto ambiental de tres procesos históricos: la expansión incaica, la colonización española y la formación del Estado nacional argentino. El estudio se desarrolla en un territorio especialmente vulnerable a los cambios climáticos y ambientales.

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Por su localización geográfica, este geoglifo se perfila como uno de los más meridionales identificados hasta la fecha en el ámbito del antiguo Tahuantinsuyo (Imperio Inca). Los científicos barajan la hipótesis de que el enclave estuviera vinculado a importantes centros de dominación incaica de la región, como el cercano Tambo de Ranchillos, en el Valle de Uspallata.

"Se trata de un sitio arqueológico construido en piedra en lo alto de una meseta de la precordillera frontal cuyas dimensiones son tan notables como para ser observado desde el aire. Nuestra hipótesis de trabajo es que se trata de un geoglifo o un elemento de connotaciones rituales cuya cronología de construcción y uso sería incaica o puede que anterior. De ser cierto, sería un hallazgo de gran relevancia, al estar unido a las ocupaciones incaicas más al sur del Tahuantinsuyo y vinculadas al camino real inca, o Qhapaq ñan", explica Mario Gutiérrez.

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"El proyecto 'Arqueoandes' refuerza la proyección internacional del Instituto y amplía nuestra experiencia en el estudio arqueológico de paisajes de alta montaña. Trabajar con los equipos argentinos nos permite compartir métodos, formar a investigadores jóvenes y desarrollar nuevas líneas de investigación conjunta", señala Juan Pedro Bellón, director del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la UJA.

Además del análisis formal y arquitectónico, el proyecto contempla un enfoque participativo en colaboración con las comunidades originarias de la región. El objetivo es integrar sus perspectivas tradicionales y la memoria ancestral sobre la cosmovisión del paisaje, enriqueciendo la interpretación científica con la identidad cultural de los pueblos andinos.

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