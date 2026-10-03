Fuerzas federales de México decomisan 1,3 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

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Ciudad de México, 2 oct (EFE).- Fuerzas federales mexicanas decomisaron 1,3 toneladas de metanfetamina en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, noroeste del país, almacenadas en una camioneta de carga, además de la detención de una persona y el aseguramiento de un vehículo.

Según un comunicado conjunto emitido este viernes por distintas agencias de seguridad, la incautación se llevó a cabo el 1 de octubre en el municipio de Culiacán, donde agentes de las fuerzas federales y estatales interceptaron el vehículo de carga el cual fue revisado y donde fue hallada la droga almacenada en su interior.

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En el operativo participaron agentes de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva quienes ubicaron en la localidad Carboneras, municipio de Culiacán, 1.320 kilogramos de metanfetamina y un vehículo.

En la nota se apuntó que la acción representó una afectación económica estimada en más de 350 millones de pesos (unos 20 millones de dólares).

La persona arrestada, el vehículo y el cargamento decomisado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán.

Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las acciones del Gabinete de Seguridad en Sinaloa durante 2026 han dejado, hasta mediados de septiembre, 1.026 personas detenidas, 2.031 armas de fuego y 47,9 toneladas de drogas incautadas, además de 672 laboratorios y áreas de concentración para la producción de drogas inhabilitados.

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La crisis de seguridad en Culiacán comenzó en septiembre de 2024 tras estallar una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa, después de la detención en Estados Unidos del cofundador de la organización Ismael 'el Mayo' Zambada.

Desde entonces, el Gobierno federal ha enviado sucesivos contingentes de militares, marinos y agentes federales al estado para tratar de contener una violencia que ha incluido asesinatos, desapariciones, enfrentamientos armados y bloqueos carreteros. EFE