Agencias

Fallece una mujer tras ser atropellada en Ávila capital

17/06/2019 Ambulancia soporte vital básico POLITICA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA LEÓN SACYL
17/06/2019 Ambulancia soporte vital básico POLITICA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA LEÓN SACYL
Guardar

Una mujer, de la que aún no se tienen más datos, ha fallecido este sábado tras ser atropellada por un turismo en la carretera de Sonsoles de Ávila capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 6.45 horas, cuando el Cuerpo Nacional de Policía ha informado al centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 del accidente y de que había la víctima estaba fallecida.

PUBLICIDAD

La sala de emergencias del 1-1-2 ha trasladado la información a la Policía Local de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cierran temporalmente el espacio aéreo del aeropuerto de Vilna por posible dron

Infobae

La Fiscalía emiratí investiga ya el incidente en el avión de FlyDubai como un "ataque terrorista"

La Fiscalía emiratí investiga ya el incidente en el avión de FlyDubai como un "ataque terrorista"

Agenda audiovisual de Europa Press para el 3 de octubre

Infobae

Carlos Alcaraz resiste a Arnaldi y ya está en cuartos de Tokio

Carlos Alcaraz resiste a Arnaldi y ya está en cuartos de Tokio

María Neira, candidata a la OMS, quiere recuperar a EE.UU. para que "vuelva a ser mundial"

Infobae