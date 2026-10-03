El sudafricano Jarvis se mantiene de líder en Escocia con dos golpes sobre Jordan y Meronk

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Redacción Deportes, 3 oct (EFE).- El golfista sudafricano Casey Jarvis se mantuvo como líder en el Alfred Dunhill Links Championship, del DP World Tour, al término de la tercera jornada celebrada este sábado en Escocia, con el inglés Matthew Jordan y el polaco Adrian Meronk a dos golpes de distancia.

Jarvis afrontó la penúltima ronda con un golpe de margen y lo amplío a dos a su término, por lo que mantiene sus opciones de conseguir su tercer título de esta temporada en el circuito europeo tras los de Sudáfrica y Kenia.

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El sudafricano, de 23 años y número 68 en la clasificación mundial, firmó una tarjeta de 65 golpes, su mejor vuelta de los tres días, con un ′eagle’ y cinco ′birdies’, para un total de -18.

En segunda posición en la tabla, se situaron empatados con -16 Jordan y Meronk, uno de los mejores de la jornada con 63 golpes, mientras que cuarto es el belga Thomas Detry con -15.

El Alfred Dunhill Links Championship, que este año cumple su 25 edición, tiene la particularidad de que se juega en tres campos costeros de Escocia: St. Andrews, Carnoustie y Kingsbarns.

También es un torneo pro-am, donde cada profesional juega con un compañero amateur, y hay un título individual para el ganador entre las estrellas y otro a la mejor pareja.

Entre los aficionados, participa el exfutbolista del Real Madrid Gareth Bale, que hace tándem con el inglés Marcus Armitage, quienes rondan el puesto cien en la clasificación. EFE