Canarias activa la situación de prealerta en Lanzarote tras un cero energético que ha afectado a 73.600 clientes

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La Dirección General de Emergencias, en base a la situación acaecida, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias PLATECA, ha declarado la situación de prealerta en Lanzarote, a partir de las 07:15 horas de este sábado.

Esta situación se declara tras producirse un cero energético que ha afectado a casi toda la isla de Lanzarote, a excepción de la zona de Playa Blanca, que mantiene el suministro eléctrico por su conexión con Fuerteventura, según informa el departamento en una nota.

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La incidencia se produjo sobre las 05.44 horas en la red eléctrica de 66 kV de la subestación de Mácher, en el municipio de Tías, que provocó una interrupción del suministro eléctrico que afectó inicialmente a aproximadamente 51.703 clientes.

Cuatro minutos más tarde, durante las maniobras de reposición del suministro, se produjo una nueva incidencia en las subestaciones de San Bartolomé y Punta Grande, que supuso la pérdida de generación y una afección que llegó a alcanzar aproximadamente a 73.600 clientes.

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Endesa ha informado este sábado que está procediendo a la recuperación progresiva del sistema eléctrico. Asimismo, a las 06:47 horas permanecían aproximadamente 39.000 clientes pendientes de recuperación del suministro.

En estos momentos permanecerían aproximadamente unos 8.463 clientes pendientes de recuperar el suministro, cifra que podrá variar a medida que avancen las maniobras de reposición, continuando el sistema en fase de recuperación progresiva.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias declara la Situación de prealerta del PLATECA, a efectos de seguimiento de la evolución de la incidencia, coordinación entre las administraciones y organismos implicados y valoración de posibles afecciones a los servicios esenciales.

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