Al menos 11 palestinos heridos este sábado por ataques de colonos en Cisjordania

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Jerusalén, 3 oct (EFE).- Al menos once personas resultaron heridas este sábado por ataques de colonos israelíes en el territorio palestino de Cisjordania, en el marco de la temporada de cosecha de la aceituna.

"Nuestros equipos de la Media Luna Roja en Nablus están atendiendo a una víctima que sufrió una paliza a manos de colonos durante un ataque contra agricultores en Osarin. La persona está siendo trasladada al hospital", informó esta institución sobre uno de los heridos.

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A lo largo del día, los colonos atacaron a la población de distintas aldeas palestinas dejando al menos once afectados: el hombre que sufrió una paliza en Osarin y dos personas más, cinco palestinos golpeados en Sebastia, otro apaleado en Arabuna y dos afectados por el uso de gas pimienta en Beit Amarin, todas ellas localidades del norte de Cisjordania.

Los ataques se producen en el marco de la recogida de la aceituna, temporada en la que los colonos israelíes, que residen en Cisjordania en violación del derecho internacional, disparan cada año sus agresiones contra la población local palestina.

Pese a que la temporada acaba de comenzar, el viernes murió un palestino de 19 años en la localidad de Kobar durante una de estas agresiones, y la Sanidad palestina denunció que fue por disparos de estos colonos.

El Ejército de Israel confirmó a EFE que los principales sospechosos son colonos que están siendo investigados, aunque no detalló si ha habido algún detenido por el asesinato.

A los heridos de este sábado pueden sumarse otros casos no reportados por la Media Luna Roja, dado que los ataques son habituales y las ambulancias no acuden a todos los choques.

Además, colonos prendieron fuego a olivos en Abu Dis, al sureste de Cisjordania, quemando al menos 55 de estos árboles, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.EFE