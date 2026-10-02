Trump tira un vaso de agua para comparar ahorro de combustible con el petróleo venezolano

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Washington, 1 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiró este jueves al suelo un vaso de agua durante un acto político en Texas para comparar el ahorro de pequeñas cantidades de combustible con el volumen de petróleo que, según afirmó, podría representar la incorporación de Venezuela a los recursos energéticos estadounidenses.

"Si añadimos a Venezuela, tendremos el 58 % del combustible del mundo. Ahorrar un vaso de combustible como este es ridículo", dijo Trump antes de tirar el vaso al suelo y derramar el agua.

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El mandatario añadió que existen ordenadores y sistemas para controlar el consumo de combustible, pero sostuvo que ese tipo de medidas "no funcionó bien".

Trump ha defendido un aumento de la producción energética estadounidense y ha señalado en distintas ocasiones las reservas petroleras de Venezuela como un recurso estratégico.

El presidente se encuentra este jueves en Texas y Oklahoma como parte del inicio de su campaña para las elecciones legislativas de noviembre.

Durante un acto en una planta de camiones Peterbilt, en Denton, respaldó a candidatos republicanos y defendió su política económica y energética. EFE