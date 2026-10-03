2-1. Martinica sorprende y vence a Honduras

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Redacción Deportes, 2 oct (EFE).- Martinica dio la sorpresa este viernes en la tercera jornada del grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf al vencer por 2-1 a Honduras, que encajó su segunda derrota en la competición.

Los caribeños tuvieron la oportunidad de ponerse en ventaja al minuto 2 del partido mediante un lanzamiento de penalti ejecutado por Ludovic Blas, pero el portero hondureño Edrick Menjívar lo tapó lanzándose a la izquierda.

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Pasado el susto, la ‘H’ centroamericana que dirige el español José Francisco Molina comenzó a imponer su juego y al minuto 7 se puso en ventaja con gol convertido por Erick Puerto, quien de cabeza remató un pase desde la derecha del defensa Christopher Meléndez, que con frecuencia se incorporaba al ataque.

Los hondureños tuvieron al menos otras tres claras ocasiones para aumentar el marcador, pero sus atacantes no fueron certeros.

Martinica, con el francés Fabien Mercadal en el banquillo, se defendía y esperaba sorprender al contragolpe y al minuto 39 puso los cartones 1-1 con un golazo de Jonathan Varane, quien frontal a la portería, con potente remate por bajo, batió a Menjívar.

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El juego, que se disputó en el Estadio Pierre-Aliker, de Fort-de-France, en la capital de Martinica, y fue dirigido por el árbitro trinitense Kwinsi Williams, se había vuelto más parejo y en los últimos diez minutos del primer tiempo fueron los caribeños los que dominaron y estuvieron a punto de irse al descanso con la ventaja.

En el segundo episodio Honduras intentó controlar el juego en busca del triunfo, pero Martinica no le dio mayores libertades, ejercía mucha marca individual y ponía en aprietos a la defensa de la ´H´ cuando se iba al ataque con un fútbol rápido y de pases largos.

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Martinica creaba peligro con Varane y Florent Paulolo, quienes desaprovecharon varias ocasiones de anotar, ante una selección hondureña que se desfiguró.

Los pocos intentos de Honduras se ahogaban en el cerrojo defensivo que ejercía Martinica, que venía de perder dos partidos al hilo en el Grupo B y este viernes apostó a ganar, dominando la mayor parte del segundo tiempo.

De nuevo al contragolpe, Martinica remontó el resultado al minuto 87 con gol de Jonathan Mexique, también de buena factura, tras un doble error defensivo de los hondureños.

Honduras perdió así su segundo juego en la fase de grupos de la Liga de Naciones. El primero fue en Tegucigalpa 2-3 ante Surinam, mientras que el segundo, contra Jamaica, lo ganó 0-1 el pasado lunes.

El próximo rival de Honduras será Jamaica en juego que se disputará en Tegucigalpa el 5 de octubre. EFE