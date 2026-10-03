Sábado, 3 de octubre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

BRASIL ELECCIONES

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Sao Paulo - Los brasileños acuden este domingo a las urnas para la primera vuelta de las elecciones, que están polarizadas entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro.

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- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el principal candidato opositor, Flávio Bolsonaro, participan en actos con electores en São Paulo y Río de Janeiro, respectivamente, en la víspera de las elecciones de este domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- La encuestadora Datafolha publica el último sondeo antes de las elecciones presidenciales de Brasil de este domingo. (Texto)

- Las autoridades electorales transportan las urnas electrónicas en barco a las comunidades remotas en la Amazonía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

LETONIA ELECCIONES

Riga - Letonia, país báltico con unos 450 kilómetros de frontera con Rusia y Bielorrusia, celebra elecciones legislativas para renovar los cien escaños del Parlamento o Saeima y definir el próximo Gobierno, después de caer la pasada primavera la coalición gubernamental que dirigía Evika Siliņa tras la incursión de drones procedentes de la guerra ruso-ucraniana y con el actual primer ministro, Andris Kulbergs, y su partido Lista Unida (AS) al frente de los sondeos.

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FRANCIA EDUCACIÓN

París - Las organizaciones estudiantiles francesas han llamado a mantener los bloqueos y las movilizaciones, al considerar insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno para atender a sus reivindicaciones, y han convocado una nueva jornada de protesta nacional para el próximo martes, con el apoyo de sindicatos docentes.

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ADEMÁS

CUBA TURISMO | La Habana.- La caída en las llegadas de visitantes internacionales y la crisis en Cuba han llevado a los emprendedores en Viñales, uno de los destinos turísticos más populares de la isla, no solo a reconvertir sus negocios, sino a prepararse para sobrevivir a otro periodo de incertidumbre ante una difícil temporada alta del turismo en noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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IRÁN GUERRA |Teherán - Irán aún estudia la última propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, en medio de nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar de nuevo al país persa.(Texto)

YEMEN CONFLICTO | Saná - Los ataques cruzados entre las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y los rebeldes chiís hutíes continúan cuando se cumple un mes del avance de los insurgentes en el territorio que antes controlaban las tropas progubernamentales.

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PREMIOS ARIEL | Ciudad de México - La ceremonia de los Premios Ariel regresa a la Ciudad de México con 'En el camino', del director David Pablos, como la película con el mayor número de nominaciones, seguida por 'Aún es de noche en Caracas' y 'El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

COLOMBIA MEDIOAMBIENTE | Bogotá - La montaña de basura que genera Bogotá se acumula desde hace años junto a otra: la que acoge los cultivos y viviendas de Mochuelo Alto, una aldea en la que las familias conviven con el olor, el ruido y los problemas sanitarios que arrastra el mayor vertedero de América Latina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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AFGANISTÁN MUJERES | La Haya - Clases clandestinas en el salón, inteligencia artificial para aprender matemáticas, teléfonos para estudiar, y redes secretas de mujeres que ayudan a otras: así esquivan las afganas las prohibiciones de los talibanes que las han expulsado de la educación, del mercado laboral y del espacio público, explica a Efe la activista afgana Wazhma Frogh.(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA |Jerusalén - El 7 de octubre será este año una fecha distinta para Israel: por primera vez desde el ataque liderado por Hamás el 2023, el país conmemorará su aniversario sin ningún rehén israelí retenido en Gaza, después de que los últimos cautivos vivos fueran liberados en octubre de 2025 y, en enero de 2026, se recuperaran los restos de Ran Gvili, el último secuestrado que permanecía en la Franja.

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PREMIOS NOBEL | Madrid - Los Premios Nobel están marcados por múltiples tradiciones, que empiezan por llamar a los elegidos para informarles. Muchos residen en Estados Unidos y aún duermen, otros siguen su rutina sin vigilar el móvil y hay quien no se lo espera. Un cóctel que genera todo tipo de situaciones cuando el teléfono suena. (Texto) (Fototeca)

AGENDA INFORMATIVA

América

Lima - PERÚ PAPA (Crónica) - Las 60 personas que viven en la modesta residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados ubicada en el Callao (Perú) aguardan con emoción la visita que les hará el papa León XIV el 16 de noviembre, una fecha que han marcado en el calendario y que les ha devuelto "las ganas de vivir". (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- A un mes de que Estados Unidos celebre sus elecciones legislativas, el presidente, Donald Trump, pisa el acelerador electoral y refuerza su campaña visitando feudos republicanos para movilizar a sus bases en una cita que ha convertido en un referéndum sobre su gestión. (Texto)

Nueva York.- EEUU BONOS.- Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense siguen al alza y han arrancado octubre en máximos de más de dos décadas, después de cerrar septiembre con su mayor subida mensual en varios años, lo que encarece el coste de financiación para Gobiernos, empresas y hogares y mantiene bajo presión a los mercados de deuda de todo el mundo.

Ciudad de México.- FESTIVAL CERVANTINO.- El Festival Internacional Cervantino (FIC) inaugura su edición número 54 con el proyecto Mondo Cane del artista Mike Patton, conocido mundialmente por su trayectoria como vocalista de la banda Faith No More. (Texto) (Foto) 01.00 hora GMT del domingo

Tegucigalpa.- HONDURAS MORAZÁN.- Honduras recuerda los 234 años del nacimiento del prócer Francisco Morazán, cuyos restos sepultados por su voluntad en El Salvador, recién han sido cambiados de mausoleo por el presidente de ese país, Nayib Bukele, lo que algunos hondureños aplauden y otros cuestionan porque creen que el gobernante estaría haciendo política con la figura del prócer centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- PREMIOS ARIEL.- Alfombra roja de los nominados en la próxima edición de los Premios Ariel (Texto) (Foto) (Vídeo) 01.00 hora GMT del domingo

Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- El principal candidato opositor en las elecciones brasileñas, Flávio Bolsonaro, camina junto a electores en Río de Janeiro en la víspera de los comicios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- La encuestadora Datafolha publica el último sondeo antes de las elecciones presidenciales de Brasil de este domingo. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Los brasileños acuden este domingo a las urnas para la primera vuelta de las elecciones, que están polarizadas entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA LIBROS.- Celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a las urnas para las elecciones regionales y municipales de Perú, donde se elegirá a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales. (Texto)

Europa

Riga.- LETONIA ELECCIONES.- Letonia, nación con unos 450 kilómetros de frontera con Rusia y Bielorrusia, celebra elecciones legislativas para renovar los cien escaños del Parlamento o Saeima y definir el próximo Gobierno del país báltico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Belgrado.- SERBIA PARTIDOS.- El Partido Progresista Serbio (SNS), liderado por el expresidente serbio y candidato a primer ministro Aleksandar Vučić, organiza un gran mitin electoral con sus seguidores para presentar el programa de su candidatura, la lista «Aleksandar Vučić - Serbia Unida».

París.- MODA PARÍS.- Barbara Bui, Celine, Hermès, Elie Saab y Ann Demeulemeester presentan en la Semana de la Moda de París sus colecciones femeninas para la temporada primavera/verano 2027. (Texto)

07:00 GMT.- La Haya.- AFGANISTÁN MUJERES.- Clases clandestinas en el salón, inteligencia artificial para aprender matemáticas, teléfonos para estudiar, y redes secretas de mujeres que ayudan a otras: así esquivan las afganas las prohibiciones de los talibanes que las han expulsado de la educación, del mercado laboral y del espacio público, explica a Efe la activista afgana Wazhma Frogh. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO BREXIT.- El giro que ha dado el primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, de apoyar una eventual vuelta a la Unión Europea (UE), que fundamenta en razones principalmente económicas, choca sin embargo con la realidad, dado que abriría la puerta a un proceso complejo, lento y con gran incertidumbre política. (Texto)

12:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pisorius, participa en un acto público con motivo de las festividades del Día de la Unidad Alemania, titulado: "La seguridad de Alemania en tiempos de incertidumbre".

Madrid.- VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO - 'Maestro’ es un videojuego avalado por el éxito. Un simulador de director de una orquesta sinfónica que ahora da el salto a consolas con una original propuesta en la que el jugador tendrá que demostrar su ritmo, habilidad y dirección musical en el salón de su casa para conducir a sus músicos no solo en obras clásicas sino en bandas sonoras como 'Star Wars', 'El señor de los anillos' o 'Harry Potter'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00 GMT.- Málaga.- COMIC CON MÁLAGA.- El actor Christopher Lambert repasa su trayectoria y habla sobre algunos de los personajes y películas en las que ha participado. Palacio de Ferias y Congresos (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30 GMT.- El actor Richard Dean Anderson, protagonista de McGyver, conversa sobre cómo construir un héroe en la Comic-Con Málaga. Palacio de Ferias y Congresos (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- La Comic-Con Málaga acoge la presentación de novedades de Disney, Marvel y 20th Century Studios, con la presencia de Paul Bettany, que compartirá nuevos detalles sobre Vision Quest. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

El Cairo.- EGIPTO FORO.- La primera edición del Foro Alamein África termina hoy su programa en Egipto, en el que se espera que el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, pronuncie un discurso sobre el potencial del continente africano, y el necesario impulso y transformación en muchos de sus sectores, desde infraestructura hasta innovación digital.

Túnez.- TÚNEZ PARTIDOS.- Congreso del opositor Partido Constitucional Libre, cuya líder se encuentra presa desde 2023, acusada de complot contra el Estado junto a unas cuarenta personas más.

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR ANIVERSARIO.- Seúl celebra el aniversario de la mitológica fundación nacional en el año 2333 a. e. c., una de las festividades más importantes del país, con eventos a nivel nacional.

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Redacción EFE Internacional

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