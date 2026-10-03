República Dominicana prohíbe a la selección haitiana jugar nuevos partidos en el país

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Santo Domingo, 2 oct (EFE).- República Dominicana prohibió este viernes a la selección de fútbol de Haití disputar nuevos partidos en el país tras el comportamiento "inaceptable" de aficionados haitianos durante el encuentro del jueves en el Estadio Félix Sánchez, en Santo Domingo, en el que goleó por 1-4 a la selección dominicana en un partido a casa llena correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf.

"Prohibimos que la selección haitiana de fútbol pueda participar en otros partidos en República Dominicana. Ese no es el comportamiento que debe exhibir una fanaticada digna y respetuosa, que cumpla las reglas y las leyes de las instalaciones deportivas de otro país", anunció el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, en declaraciones a la prensa.

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Lo que se observó el jueves en una de las puertas de entrada del Estadio Félix Sánchez, recientemente remodelado, "es inaceptable. Nosotros, como Ministerio de Deportes, tenemos reglas, ordenanzas y un reglamento disciplinario donde prohibimos este tipo de comportamiento", afirmó.

Por ello, el Ministerio de Deportes "prohíbe de manera total que la selección haitiana de fútbol juegue en nuestras instalaciones deportivas", insistió Cruz, al tiempo que pidió "la comprensión de todo el mundo", pero "tenemos derecho a que se respeten nuestras instalaciones deportivas, y más aún aquellas que han sido remodeladas con una inversión millonaria".

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La mayoría de las miles de personas que abarrotaron el estadio eran haitianos, algo poco habitual en República Dominicana, donde reside una importante comunidad de ciudadanos del vecino país, aunque rara vez acuden en masa a un evento en territorio dominicano, que comparte con Haití la isla La Española.

Videos publicados en redes sociales muestran a decenas de personas intentando ingresar al estadio por la fuerza, lo que obligó a la intervención de agentes de seguridad para controlar la situación.

A esto se sumaron las reacciones generadas tras las declaraciones del delantero haitiano Wilson Isidor, autor de dos goles en el partido, quien afirmó después del encuentro: "La Española es Haití. Esto es Haití”, mientras señalaba el terreno de juego y su camiseta de la selección haitiana. EFE

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